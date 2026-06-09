המחלקה לחקירות שוטרים במשטרת ישראל (מח"ש) פרסמה היום (שלישי) כי עצרה אתמול שלושה חשודים בפרשה חמורה: שוטר ושני קרובי משפחתו, בחשד לניסיון רצח מתוכנן שאירע לפני כחודש. על פי החשד, מדובר במארב שתוכנן מראש על ידי השלושה.

הפרטים שנחשפו מעלים כי שני קרובי המשפחה של השוטר משמשים כקצינים בצה"ל, כאשר אחד מהם מחזיק בדרגת אל"ם במילואים.

החקירה נפתחה בעקבות אירוע חמור שהתרחש לפני מספר שבועות, והמחלקה לחקירות שוטרים פעלה במשותף עם יחידת המודיעין והמחקר ברותם במשטרת ישראל.

השלושה הובאו אתמול לבית המשפט השלום בבאר שבע לדיון בדלתיים סגורות. בסיום הדיון הוארך מעצרו של השוטר בתשעה ימים נוספים, ואילו מעצרם של שני קרובי המשפחה הוארך בשלושה ימים. בית המשפט הטיל איסור פרסום גורף על זהות החשודים.

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על פי החשד המרכזי, השלושה תכננו מארב מתוכנן לביצוע ניסיון רצח. החוקרים סבורים כי מדובר בפעולה מתואמת שבוצעה בידיעה מלאה של כל המעורבים. השוטר, שמשרת במשטרת ישראל, חשוד כי ניצל את מעמדו ואת הקשרים שלו במסגרת תפקידו לצורך ביצוע המעשה.

הפרשה מצטרפת לשורה של מקרים חמורים שנחקרו לאחרונה במחש, ומעלה שאלות קשות לגבי ניצול לרעה של סמכויות ומעמד במערכת אכיפת החוק. העובדה ששני קצינים בצה"ל מעורבים בפרשה מוסיפה ממד רגיש נוסף לחקירה.

ממשטרת ישראל נמסר כי החקירה נמשכת ונערכת בשיתוף פעולה מלא בין צוות דרום במחש לבין יחידת המודיעין והמחקר ברותם. החוקרים ממשיכים לאסוף ראיות ולחקור עדים במטרה להבהיר את מלוא נסיבות האירוע ואת תפקידו של כל אחד מהחשודים.