דרמה בתחנה: שוטרת זינקה ומנעה התאבדות ברגע האחרון

אירוע מטלטל התרחש היום (שלישי) בתחנת המשטרה במטה יהודה, כאשר שוטרת מג"ב הצליחה למנוע ניסיון אובדני של עצורה שהובאה לדיון בהארכת מעצרה. השוטרת, שפעלה בעירנות מוגברת ותושייה, זיהתה כי משהו אינו כשורה והצליחה להציל את חייה של החשודה ברגע האחרון.

החשודה, מתמודדת נפש המאושפזת במוסד באזור ירושלים, נעצרה אתמול לאחר שעל פי החשד תקפה באלימות את נוכחי המקום. בית משפט השלום בירושלים הורה הבוקר על הארכת מעצרה עד מחר, ולאחר מכן הוחזרה החשודה לתחנת המשטרה.

האירוע המדובר התרחש כאשר החשודה הובלה לשירותים בליווי השוטרת. לפי הנמסר מדוברות המשטרה, החשודה החלה להתמהמה בתא השירותים זמן ממושך, דבר שעורר את חשדה של השוטרת המלווה. השוטרת, שזיהתה כי משהו אינו כשורה, החליטה לפרוץ פנימה ולבדוק את מצבה של העצורה.

כשנכנסה לתא, גילתה השוטרת תמונה מזעזעת: החשודה ליפפה את חולצתה סביב צווארה בניסיון לשים קץ לחייה. בפעולה מהירה ונחושה, הצליחה השוטרת להסיר את החולצה מצווארה של החשודה, חסמה את המעשה והזעיקה בדחיפות צוותי רפואה למקום.

החשודה פונתה במצב קל להמשך טיפול בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, שם היא מקבלת טיפול רפואי ונפשי. גורמי המשטרה מדגישים כי עירנותה ותושייתה של השוטרת מנעו אסון כבד.

האירוע מצטרף לשורה של מקרים בהם שוטרים ושוטרות מציגים עירנות ומקצועיות בטיפול במצבי חירום. כזכור, לפני מספר חודשים נפלה בפיגוע בבאר שבע סמלת-ראשונה שירה חיה סוסליק הי"ד, לוחמת מג"ב שחירפה נפשה בעת מילוי תפקידה.

ממשטרת ישראל נמסר כי המקרה ייבדק לעומק, ויינתן טיפול מתאים הן לעצורה והן לשוטרת שהייתה מעורבת באירוע. גורמי המשטרה מדגישים כי מדובר באירוע חריג שמדגים את החשיבות של עירנות מתמדת בטיפול בעצורים, במיוחד כאלה המתמודדים עם קשיים נפשיים.