קיבלתם הודעה שקיבלתם קנס מהמשטרה? אל תפתחו אותה

משטרת ישראל מבקשת להזהיר את הציבור מפני הודעות כזב המופצות ב-sms החל משעות הבוקר (רביעי) ומתחזות להודעות רשמיות של משטרת ישראל ומרכז קנסות התנועה ובהן דרישה לתשלום קנס באמצעות קישור המצורף להודעה.
במשטרה מבהירים כי מדובר בהודעה מזויפת שנועדה להטעות את הציבור ולגרום למסירת פרטים אישיים ופרטי אמצעי תשלום.
משטרת ישראל מדגישה:
- אין להיכנס לקישור המצורף להודעה
- אין למסור פרטים אישיים או פרטי אשראי
- מומלץ למחוק את ההודעה באופן מיידי
הציבור מתבקש לגלות ערנות ולוודא כל דרישת תשלום אך ורק באמצעות הערוצים הרשמיים.
0 תגובות