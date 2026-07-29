כיכר השבת
הודעות כזב בטלפונים

קיבלתם הודעה שקיבלתם קנס מהמשטרה? אל תפתחו אותה

המשטרה מזהירה את הציבור מפני הודעות כזב המופצות ב-sms החל משעות הבוקר ומתחזות להודעות רשמיות ובהן דרישה לתשלום קנס באמצעות קישור המצורף להודעה | קיבלתם את ההודעה? כך תפעלו (משטרה)

מבקשת להזהיר את הציבור מפני הודעות כזב המופצות ב-sms החל משעות הבוקר (רביעי) ומתחזות להודעות רשמיות של משטרת ישראל ומרכז קנסות התנועה ובהן דרישה לתשלום קנס באמצעות קישור המצורף להודעה.

במשטרה מבהירים כי מדובר בהודעה מזויפת שנועדה להטעות את הציבור ולגרום למסירת פרטים אישיים ופרטי אמצעי תשלום.

משטרת ישראל מדגישה:

  • אין להיכנס לקישור המצורף להודעה
  • אין למסור פרטים אישיים או פרטי אשראי
  • מומלץ למחוק את ההודעה באופן מיידי

הציבור מתבקש לגלות ערנות ולוודא כל דרישת תשלום אך ורק באמצעות הערוצים הרשמיים.

משטרהקנספישינגהודעות כזב

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