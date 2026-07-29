הודעות כזב בטלפונים קיבלתם הודעה שקיבלתם קנס מהמשטרה? אל תפתחו אותה המשטרה מזהירה את הציבור מפני הודעות כזב המופצות ב-sms החל משעות הבוקר ומתחזות להודעות רשמיות ובהן דרישה לתשלום קנס באמצעות קישור המצורף להודעה | קיבלתם את ההודעה? כך תפעלו (משטרה)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 11:06