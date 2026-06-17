אסיר בן 47 תושב יפיע שיצא לחופשת חג בת שלושה ימים, נעצר בסופו של מרדף דרמטי לאחר שגנב רכב מרצדס יוקרתי בשווי רבע מיליון שקלים ממגרש רכבים בקרית שמונה. המרדף, שכלל ירי אזהרה באוויר, הסתיים במעצרו של האסיר לאחר שביצע תאונה עצמית בכפר כעביה.

האירוע התרחש ב-28 במאי כאשר התקבל דיווח על אסיר שיצא לחופשת חג אך לא התייצב במקום בו נקבע בדרום הארץ ונותק עימו הקשר. שוטרי מחוז צפון, שהכירו את האסיר מאירוע דומה לפני ארבע שנים במהלכו נעצר לאחר מרדף שהביא לפציעת אזרח תמים, החלו מיד בסריקות נרחבות באזור מגוריו ובמקומות הקשורים אליו ולקרוביו.

שלושה ימים לאחר מכן, ב-31 במאי, קיבלו שוטרי המחוז הצפוני דיווח מבעל מגרש רכבים בקרית שמונה על אירוע חריג. על פי הדיווח, אדם הגיע למגרש כביכול לרכוש רכב מסוג מרצדס בשווי רבע מיליון שקלים, ובעת שנסע עם עובד המגרש על מנת להעביר את התשלום - הצליח לחמוק ולברוח עם הרכב.

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בפעילות חקירה מהירה הצליחו השוטרים לקשור בין שני המקרים - האסיר הנעדר וגניבת הרכב. כוחות המשטרה נפרסו באזורים שונים באזור נצרת והסביבה בהתאם לסריקות שביצעו בימים הקודמים, תוך ניצול ההיכרות המוקדמת עם דפוסי ההתנהגות של החשוד.

זמן קצר לאחר מכן, צוות אופנוענים של מחוז צפון ובתוכו שוטר שהיה מעורב במעצרו של האסיר לפני ארבע שנים, הבחין ברכב המרצדס הגנוב מגיע לכפר כעביה. האופנוענים סימנו לנהג לעצור, אך זה החל להתפרע בכביש ולסכן את משתמשי הדרך.

לאחר שהאופנוענים סימנו וכרזו לרכב לעצור מספר פעמים ללא הועיל, החל הנהג בנהיגה פרועה שסיכנה את הציבור. בסופו של דבר ביצע תאונה עצמית כאשר פגע בחומה של בית בתוך שכונת מגורים. השוטרים פתחו במרדף רגלי אחריו שכלל ירי אזהרה באוויר, שהביא בסופו של דבר למעצרו של האסיר.

עם סיום שלב החקירה, הגישה שלוחת תביעות נצרת כתב אישום לצד בקשה למעצרו של הנאשם עד תום ההליכים בבית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת. כתב האישום כולל עבירות של גניבת רכב, הסגת גבול, סיכון משתמשי דרך והתחמקות ממשטרה.

יצוין כי מדובר באסיר שכבר היה מוכר לשוטרי המחוז הצפוני מאירוע דומה לפני ארבע שנים, עובדה שסייעה לחוקרים לאתר אותו במהירות ולמנוע נזק נוסף לציבור.