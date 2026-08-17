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נחשף: חפר מנהרה סמוך לגדר ההפרדה בעוטף ירושלים - וב"ה נעצר בזמן

לוחמי מג״ב זיהו חשודים חופרים פיר בסמוך לגדר ההפרדה • בן 36 נעצר לאחר מרדף, טען שתכנן לחפור מנהרה | אלו הפרטים המלאים של האירוע המדאיג ותיעוד (משטרה)

תיעוד מחפירה והתפיסה (צילום: דוברות המשטרה)

פעילות מבצעית של לוחמי מג״ב עוטף ירושלים סיכלה הלילה (שני) ניסיון חפירת מנהרה בסמוך לגדר ההפרדה בקלנדיה. תצפיתניות חמ״ל עטרות זיהו מספר חשודים כשהם חופרים פיר בסמוך לתוואי הגדר, והכוחות הוזעקו למקום.

עם התקרבות הלוחמים, החלו החשודים להימלט מהמקום. הכוחות פתחו במרדף רגלי אחריהם, שבמהלכו בוצע ירי באוויר. בתום המרדף נעצר חשוד בן 36, תושב מחנה קלנדיה, אשר שהה בשטחי מדינת ישראל ללא אישור שהייה כדין.

התיעוד מהחפירה
התיעוד מהחפירה| צילום: צילום: דוברות המשטרה

החשוד הוביל את הלוחמים אל הפיר שנחפר ובתחקור ראשוני טען כי בכוונתם היה לחפור מנהרה שמטרתה לחדור לשטחי מדינת ישראל. בפיר אותרו כלי חפירה ודליים רבים ששימשו על פי החשד לביצוע החפירה.

האירוע מצטרף לשורה של ניסיונות חדירה וסיכולים בגזרת עוטף ירושלים. כזכור, דוח מבקר המדינה שפורסם לאחרונה חשף כי רק 61% מתוואי קו התפר באזור ירושלים מכוסים במכשול, כאשר ב-39% מהשטח אין מכשול כלל.

בדוח צוין כי ברבעון הראשון של 2023 המשטרה דיווחה על למעלה מ-2,400 פלסטינים שנתפסו בחדירה, כלומר בפועל חדרו הרבה יותר. הממצאים מעלים חשש כבד מפני פרצות ביטחוניות משמעותיות בגזרה.

התפיסה (צילום: דוברות המשטרה)
התפיסה (צילום: דוברות המשטרה)

החשוד, יחד עם הממצאים שאותרו במקום, הועבר להמשך חקירה במשרד החקירות והמודיעין של מג״ב עוטף ירושלים. החקירה נמשכת וצפויים מעצרים של חשודים נוספים שהיו מעורבים בפעילות החפירה.

במשטרה מדגישים כי הפעילות המבצעית של לוחמי מג״ב עוטף ירושלים ממשיכה בנחישות לסיכול עבירות חמורות ולמניעת מצבים המסכנים את ביטחון הציבור, תוך שימוש ביכולות מבצעיות ומודיעיניות מתקדמות.
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