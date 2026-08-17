פעילות מבצעית של לוחמי מג״ב עוטף ירושלים סיכלה הלילה (שני) ניסיון חפירת מנהרה בסמוך לגדר ההפרדה בקלנדיה. תצפיתניות חמ״ל עטרות זיהו מספר חשודים כשהם חופרים פיר בסמוך לתוואי הגדר, והכוחות הוזעקו למקום.

עם התקרבות הלוחמים, החלו החשודים להימלט מהמקום. הכוחות פתחו במרדף רגלי אחריהם, שבמהלכו בוצע ירי באוויר. בתום המרדף נעצר חשוד בן 36, תושב מחנה קלנדיה, אשר שהה בשטחי מדינת ישראל ללא אישור שהייה כדין.

החשוד הוביל את הלוחמים אל הפיר שנחפר ובתחקור ראשוני טען כי בכוונתם היה לחפור מנהרה שמטרתה לחדור לשטחי מדינת ישראל. בפיר אותרו כלי חפירה ודליים רבים ששימשו על פי החשד לביצוע החפירה.

האירוע מצטרף לשורה של ניסיונות חדירה וסיכולים בגזרת עוטף ירושלים. כזכור, דוח מבקר המדינה שפורסם לאחרונה חשף כי רק 61% מתוואי קו התפר באזור ירושלים מכוסים במכשול, כאשר ב-39% מהשטח אין מכשול כלל.

בדוח צוין כי ברבעון הראשון של 2023 המשטרה דיווחה על למעלה מ-2,400 פלסטינים שנתפסו בחדירה, כלומר בפועל חדרו הרבה יותר. הממצאים מעלים חשש כבד מפני פרצות ביטחוניות משמעותיות בגזרה.