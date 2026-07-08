מעבר קלנדיה | ארכיון ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

לוחמי מג"ב עוטף ירושלים ניטרלו הלילה (בין שלישי לרביעי) מחבל שניסה להסתנן לשטח מדינת ישראל דרך מעבר רחל, שבגזרת חטיבת עציון. המחבל, שהגיע מכיוון בית לחם, הניף סכין לעבר הלוחמים והשליך אבנים לעבר כוחות הביטחון שפעלו במקום.

המחבל הגיע למרחב מעבר רחל בשעות הלילה המאוחרות וניסה לחצות את המעבר לשטח ישראל. לאחר שהבין כי אינו מצליח לעבור, החל המחבל ליידות אבנים לעבר כוחות הביטחון שאבטחו את המקום, תוך שהוא מנסה לפגוע בהם.

הסכין שנתפסה, הבוקר ( צילום: דוברות המשטרה )