- צילום: דוברות המשטרה | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 1:46

פעילות נרחבת וממוקדת של משטרת ישראל בדרום הארץ נמשכת בכל הכוח: לוחמי המשמר הלאומי דרום של משמר הגבול, יחד עם שוטרי המחוז הדרומי, ביצעו במהלך השבוע החולף שורת פשיעות ומבצעים יזומים בעיר רהט ובפזורה הסמוכה, כחלק ממבצע "רשת ברזל" שעליו הכריז מפכ"ל המשטרה למאבק במחוללי הפשיעה ולהחזרת המשילות באזור.

הפעילות בשטח הולידה מספר אירועים דרמטיים וממצאים משמעותיים. במהלך סיור בפאתי הכפר תראבין, זיהו הלוחמים טרקטורון נטוש. מבדיקה מהירה התברר כי המנוע של הכלי עדיין היה חם, ובתוך זמן קצר התגלה כי הוא נגנב מהעיר אופקים. השוטרים יצרו קשר עם הבעלים והשיבו לידיו את הרכוש הנגנב. בסמוך לאזור זה, בשטח פתוח, חשפו הכוחות סליק של אמצעי לחימה שהכיל תחמושת בקוטר 5.56 מ"מ ושני נפיצים.

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

באירוע נוסף ומתוח בכביש 310, הבחינו הלוחמים ברוכב טרקטורון כשהוא נוהג בצורה פראית ומסוכנת וללא קסדה. משהתבקש לעצור, סירב החשוד להישמע להוראות השוטרים וניסה להימלט. הלוחמים ביצעו ירי בודד ומדויק לעבר גלגלי הטרקטורון, וגם כאשר החשוד נטש את הכלי והחל לנוס רגלית, חתרו הלוחמים למגע, דלקו אחריו ועצרו אותו. החשוד, תושב לקייה בן 34, הועבר להמשך חקירה. בפארק הציבורי באשדוד: החל לרדוף עם חפץ חד אחרי בחור - וחטף לו את התיק קובי רוזן | 14:24 בן גביר זעם בסיור במזרח ירושלים: "נגמרו הימים שיהודים פחדו לעבור כאן" | צפו קובי אטינגר | 22.07.26 בנוסף לעבירות האמל"ח והרכוש, התמקדו הכוחות בסגירת המעגל נגד שהייה בלתי חוקית ופגיעה בסדר הציבורי. במהלך הפעילויות נעצרו 12 שוהים בלתי חוקיים. כמו כן, במהלך סיור רכוב בתוככי העיר רהט, השליך חשוד אבן לעבר ניידת הלוחמים – והוא אותר ונעצר במקום. במשטרה מדגישים כי כלל הממצאים והמוצגים הועברו להמשך טיפול חקירתי ופורנזי במטרה להגיע למעורבים נוספים ולמצות עמם את הדין.

( צילום: דוברות המשטרה )

בסרטון שפרסמה המשטרה ומתפסם בכתבה זו נראית עבודת השטח של הלוחמים: השוטרים נראים כשהם שוטפים ברכבי רזיר וג'יפים את סמטאות רהט והשטחים הפתוחים, פורצים דלתות מבנים בברזלים תוך קריאות "משטרה, לפתוח!", ומבצעים חיפושים מדוקדקים בארונות ובפתחי מיזוג אוויר.

רגעי השיא מציגים את הלוחמים חופרים בידיהם ובאתים באדמה צחיחה עד לחשיפת שקיות ניילון בהן הוטמנו כלי נשק, מחסניות ותחמושת. התיעוד נמשך לתוך הלילה, כאשר הכוחות מעמידים מחסומים, מבצעים חיפושים יסודיים בתאי מטען של מכוניות חשודות, תופסים חשודים בשטח ומעלים אותם לניידות המעצר.

( צילום: דוברות המשטרה )