אירוע חריג: תושב רחובות ירה לעבר שב"ח שפרץ לרכבו, מצבו קשה

תושב רחובות, כבן 60, ירה לפנות בוקר (חמישי) בפלסטיני, שוהה בלתי חוקי, שניסה לפרוץ לרכבו.

כוחות מד"א שהוזעקו למקום טיפלו בפורץ שפונה לבית החולים במצב קשה ולא יציב. כוח משטרה שהוזעק למקום זיהה חשוד נוסף, גם הוא שב"ח, שנמלט מהזירה ועצר אותו.

היורה טען בחקירה הראשונית כי חש סכנה לחייו ולכן פתח בירי לעבר הפורץ שנכנס לרכבו.

פרמדיקית מד"א שירה אלפסי, סיפרה: "הפצוע היה מעורפל הכרה וסבל מפציעות חודרות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו לא יציב".

סוף עצוב: נעדר מירושלים אותר מת בבור בעומק עשרות מטרים קובי רוזן | 09.12.25

מהמשטרה נמסר: "שוטרי תחנת רחובות פתחו הלילה בחקירה עם קבלת דיווח בדבר אירוע ירי הלילה ברחובות, כשמהמקום פונה על פי גורמי הרפואה שוהה בלתי חוקי במצב קשה, אל המרכז הרפואי הסמוך.

"מחקירה ראשונית עולה כי תושב העיר, בשנות ה-60 לחייו הבחין בפורצים בתוך רכבו, וביצע ירי לאחר שעל פי החשד חש בסכנה, כאשר האחד ניסה להמלט ונעצר על ידי שוטרי התחנה ברכב וכאמור השני נפצע ופונה אל המרכז הרפואי.

"בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, חוקרי המשטרה יביאו את החשודים בהמשך היום לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך מעצרם".

מדוברות מד"א נמסר: "בשעה 04:20 התקבל דיווח במרחב איילון על גבר שנפצע ברח' יהושע לוסטיג ברחובות. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח קפלן גבר כבן 30 במצב קשה, מעורפל הכרה עם פציעות חודרות".