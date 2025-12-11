כיכר השבת
"חש בסכנה"

אירוע חריג: תושב רחובות ירה לעבר שב"ח שפרץ לרכבו, מצבו קשה

תושב השטחים שפרץ לרכב ברחובות וניסה לגנוב אותו נורה ונפצע באורח קשה, חברו נמלט ונעצר | המשטרה: "בוצע ירי לאחר שעל פי החשד חש בסכנה" (בארץ)

2תגובות
אילוסטרציה (צילום: Flash90)

תושב רחובות, כבן 60, ירה לפנות בוקר (חמישי) בפלסטיני, שוהה בלתי חוקי, שניסה לפרוץ לרכבו.

כוחות מד"א שהוזעקו למקום טיפלו בפורץ שפונה לבית החולים במצב קשה ולא יציב. כוח שהוזעק למקום זיהה חשוד נוסף, גם הוא שב"ח, שנמלט מהזירה ועצר אותו.

היורה טען בחקירה הראשונית כי חש סכנה לחייו ולכן פתח בירי לעבר הפורץ שנכנס לרכבו.

פרמדיקית מד"א שירה אלפסי, סיפרה: "הפצוע היה מעורפל הכרה וסבל מפציעות חודרות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו לא יציב".

מהמשטרה נמסר: "שוטרי תחנת רחובות פתחו הלילה בחקירה עם קבלת דיווח בדבר אירוע ירי הלילה ברחובות, כשמהמקום פונה על פי גורמי הרפואה שוהה בלתי חוקי במצב קשה, אל המרכז הרפואי הסמוך.

"מחקירה ראשונית עולה כי תושב העיר, בשנות ה-60 לחייו הבחין בפורצים בתוך רכבו, וביצע ירי לאחר שעל פי החשד חש בסכנה, כאשר האחד ניסה להמלט ונעצר על ידי שוטרי התחנה ברכב וכאמור השני נפצע ופונה אל המרכז הרפואי.

"בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, חוקרי המשטרה יביאו את החשודים בהמשך היום לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך מעצרם".

מדוברות מד"א נמסר: "בשעה 04:20 התקבל דיווח במרחב איילון על גבר שנפצע ברח' יהושע לוסטיג ברחובות. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח קפלן גבר כבן 30 במצב קשה, מעורפל הכרה עם פציעות חודרות".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
מה הבעיה מצויין
רפאל
1
טוב מאד גנבי רכב עלובים ומסוכנים
צביקה

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר