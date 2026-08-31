מרדף דרמטי התנהל הלילה בציר 60 שבגזרת בנימין, לאחר ששוטרים ממחוז ש"י זיהו שני חשודים חמושים סמוך לכיכר אדם, כך מעדכנת כעת (שני) המשטרה.

המרדף הפרוע הסתיים בפציעת שוטר וחייל באורח קל, כאשר החשודים הצליחו להימלט לכפר הפלסטיני א-ראם. כוחות הביטחון מצודדים אחריהם בשטח B.

האירוע החל בשעות הבוקר המוקדמות, במהלך פעילות מבצעית שגרתית של כוחות משולבים מתחנת בנימין במחוז ש"י. שוטר וחייל שסיירו באזור הבחינו ברכב שעמד בצד הדרך סמוך לכיכר אדם, ולצידו נראו שני חשודים חמושים. עת החשודים זיהו את כוחות הביטחון, הם עלו במהירות לרכב והחלו במנוסה פרועה.

הכוחות פתחו במרדף אחר הרכב הנמלט בציר 60, כאשר החשודים המשיכו בנסיעה מסוכנת שסיכנה את משתמשי הדרך. במהלך המנוסה, הרכב פגע בניידת המשטרה וגרם לתאונה שבה נפצעו השוטר והחייל באורח קל. שניהם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

במהלך המרדף, הכוחות חתרו למגע עם הרכב הנמלט וביצעו ירי ממוקד לעבר גלגלי הרכב בניסיון לעצור את המנוסה. למרות הירי, החשודים המשיכו בהימלטותם והצליחו להגיע לכפר הפלסטיני א-ראם, שם נעלמו מעיני הכוחות.

בעקבות האירוע, כוחות תחנת בנימין בפיקודה של מפקדת התחנה ובשיתוף פעולה עם חטיבת בנימין ערכו סריקות נרחבות בצירים והעבירו את המידע לפיקוד המרכז. כוחות מחטיבת בנימין הטילו כתר על הכפר הפלסטיני ופועלים לאיתור החשודים בשטח B.

מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י, שיבח את פעילות הכוחות ואת שיתוף הפעולה בין כוחות המחוז לכוחות צה"ל. לדבריו, "עירנות הכוח והחתירה למגע מנעו אירוע גדול יותר". הוא הוסיף כי חקירת האירוע הוטלה על היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב שומרון, וכלל הכיוונים נבדקים.