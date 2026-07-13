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אתמול (ראשון) במהלך פעילות מבצעית של לוחמי ואופנועני החטיבה לבט"פ של מג"ב בעיר שפרעם, זיהו הכוחות רוכב אופנוע כשהוא נוהג בפראות, מרים גלגל באמצע הכביש ומסכן את משתמשי הדרך.

עם זיהוי הכוחות, החל החשוד להימלט מהמקום. במהלך מנוסתו השליך תיק צד שנשא על גופו, כנראה בניסיון להיפטר מראיות מפלילות. בחיפוש שביצעו הלוחמים אותר התיק, ובתוכו נמצאו כ-52 גרם חומר החשוד כסם מסוג קנאביס, וכן 8 סיגריות אלקטרוניות (ווייפ) המכילות חומר החשוד כקנאביס.

הסמים שנתפסו ( צילום: דוברות המשטרה )

החשוד, בן 18 תושב שפרעם, נעצר על ידי הכוחות. מבדיקת פרטיו במערכות המשטרה עלה כי מעולם לא הוציא רישיון נהיגה, והוא נהג ללא כל הרשאה חוקית.

החשוד הועבר להמשך חקירה בתחנת המשטרה, הסמים שנתפסו הוחרמו כראיה, והכלי עליו רכב הוחרם על ידי הרשויות.

במשטרת ישראל הבהירו כי "שוטרי משטרת ישראל ולוחמי משמר הגבול ימשיכו לפעול בנחישות נגד נהיגה פרועה ועבירות סמים, במטרה לשמור על ביטחון משתמשי הדרך ולהיאבק במחוללי הפשיעה".