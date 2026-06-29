ה"משורר" והרוקח ששנאו את ישראל נעצרו: זה מה שגילו ברשת שלהם

( צילום: דוברות המשטרה )

שילוב זרועות מתמשך ומתואם בין שוטרי משטרת ישראל לבין כוחות צה"ל הוביל בימים האחרונים למעצרם המשותף של שני חשודים, אשר חשודים בביצוע עבירות חמורות של הסתה, תמיכה והזדהות עם מעשי טרור קשים וכנגד מדינת ישראל.

המעצרים הללו הם תולדה של פעילות התקפית ומדויקת המבוצעת באדיקות גם בעת הזאת, במסגרתה מפעילים הגורמים הביטחוניים מערכי ניטור ואיסוף מתקדמים ברשתות החברתיות השונות. מטרת הפעילות היא לאתר מסיתים עוינים המנצלים את המרחב הווירטואלי כדי לקרוא לפגיעה באזרחי מדינת ישראל, להביע תמיכה פומבית בארגוני טרור ובמבצעי פשעים, וכן להאדיר את שמם של מרצחים מתועבים. שני החשודים שנתפסו הועברו ישירות לחקירת המשטרה לצורך מיצוי הדין עמם. במסגרת המבצע, פשטו אמש בשעות הבוקר בלשי תחנת בנימין ממרחב שומרון, יחד עם לוחמי יחידת רוא"ה של מחוז ש"י וכוחות פקמ"ז, על ביתו של פלסטיני בן 63, תושב העיר רמאללה. החשוד נעצר לאחר שבחשבונותיו השונים ברשת אותרו למעלה מ-120 עמודי פוסטים גדושים בתכני תמיכה בארגונים עוינים ובמעשי טרור. בין החומרים הרבים שנוטרו, נחשפו פרסומים מחודש מרץ האחרון שכללו אזכור מפורש לעיר דימונה לצד איומים על פצצות שעלולות לפגוע בה, וכן פוסטים המפארים את המלחמה שנפתחה בטבח השבעה באוקטובר 2023. בנוסף, בפברואר האחרון בירך החשוד את האיראנים על מלחמתם בציונות. כאשר הובא לחקירה ונוכח מול הראיות הרבות, בחר החשוד להציג קו הגנה ייחודי וסיפר לחוקריו כי הוא בכלל משורר, חקלאי ומומחה למתמטיקה. בסיום החקירה הוא נכלא והמשטרה ממשיכה בפעולות החקירה בעניינו.

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

בפעילות מקבילה ונפרדת שבוצעה במהלך סוף השבוע על ידי לוחמי צה"ל, נעצר רוקח פלסטיני בן 40, תושב העיירה דאהרייה הסמוכה לחברון, אשר נגדו הצטברו חשדות דומים של הסתה, הזדהות ותמיכה בארגון טרור באמצעות הרשתות החברתיות. הרוקח, שנעצר על ידי הכוחות הצבאיים בשטח, הועבר להמשך טיפול וחקירה בתחנת חברון של מרחב יהודה, ובסיומה נכלא אף הוא.

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מבדיקת חשבונותיו עלה כי הוא ניהל קהל עוקבים נרחב של אלפי אנשים, בפניהם הפיץ עשרות תכנים מסיתים. בין היתר, פרסם החשוד תמונה מזירת הפגיעה הקשה בעיר בית שמש שהתרחשה במהלך מבצע 'שאגת הארי', ולצידה כתב באופן מתריס כי חודש הרמדאן הוא "חודש שכולו טוב, הקרבות בנפשות, בפרנסה ובתענוגות". כמו כן, בשלהי שנת 2025, מיהר הרוקח לפרסם דברי שבח והאדרה אודות דובר חמאס, המחבל אבו עוביידה, וזאת בדיוק ביום שבו ארגון הטרור חמאס אישר רשמית כי הוא חוסל בסיכול ממוקד על ידי צה"ל.

במשטרת מחוז ש"י מדגישים כי הפעילות היזומה, המבוססת על הכוונה מודיעינית מדויקת ואיסוף קפדני, תימשך במלוא העוצמה בשיתוף פעולה מלא עם יחידות פיקוד המרכז של צה"ל. במערכת הביטחון מבהירים כי פעילותם של חשודים הקוראים לפגוע בישראלים, מעודדים טרור ומאדירים את האויב מעל גבי המרשתת אינה נסתרת מן העין. הודות לטכנולוגיות הניטור והמעקב, המשטרה מסוגלת להגיע לכל מסית, לעצור אותו לטובת מיצוי החקירה ולהביאו בסופו של דבר אל מאחורי סורג ובריח.