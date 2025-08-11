תיעוד המרדף והמעצר המשטרתי (צילום: דוברות המשטרה)
משטרת התנועה הארצית בשיתוף עם היחידה האווירית של משטרת ישראל עצרו נהג תושב אעבלין בצפון, כשהוא נהג במהירות מופרזת.
במהלך הפעילות ובסמוך לחצות אמש (ראשון), נהג רכב נמדד בממל"ז בכביש 6 כשהוא 'טס' במהירות של 225 קמ"ש. שוטרי ימת"א אשר דלקו אחריו ובסיוע היחידה האווירית של המשטרה, הוא נעצר.
הנהג הובא לחקירה בפני בוחני התנועה בעכו, בסיומה נכלא. דיון שהתקיים בביהמ"ש הסתיים בשחרורו של הנהג בתנאים.
רישיונו של הנהג, בן 19 מאעבלין, נפסל והרכב נתפס והמשטרה תבקש לחלטו במסגרת ההליכים המשפטיים נגד הנהג.
