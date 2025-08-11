"זה לא אני" ערבי טס עם ה-BMW במהירות בלתי נתפסת ונלכד באמצעות מסוק | תיעוד מטורף הנהג נצפה על ידי ניידת משטרתית 'טס' במהירות של 225 קמ"ש. רשיונו נפסל והרכב נתפס ובהמשך המשטרה תבקש לחלטו | צפו בתיעוד מהאוויר ומהיבשה של תפיסת הנהג (חדשות משטרה)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 14:27