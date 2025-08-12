דירת ההימורים ברמת גן ( צילום: דוברות המשטרה )

במסגרת המאבק של משטרת ישראל נגד תופעת ההימורים הבלתי חוקיים המשמשים צינור חמצן כלכלי ומהווים פלטפורמה לגורמים עבריינים, ביום ראשון אחה"צ פשטו בלשי תחנת בני ברק - רמת גן על דירת הימורים ברחוב הבונים במתחם הבורסה ברמת גן.

במהלך הפעילות במסגרת צו חיפוש עפ"י בימ"ש נתפסו במקום 42 מחשבים המשמשים לכאורה להימורים וכסף מזומן בסך 14,290 ש"ח. מפעילת המקום, בת 63, מפתח תקווה, עוכבה לחקירה בתחנה ובסיומה, שוחררה בתנאים מגבילים. נגבו עדויות משישה 'שחקנים' שנכחו במקום.

