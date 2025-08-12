כיכר השבת
42 מחשבים, כ-15 אלף שקל: דירת הימורים נתפסה במתחם הבורסה ברמת גן

בלשי משטרת בני ברק - רמת גן פשטו על דירת הימורים במתחם הבורסה ברמת גן | מפעילת המקום עוכבה לחקירה, ובמקום נתפסו 42 מחשבים וכסף מזומן בסך 14,290 ש"ח | תיעוד (משטרה)

דירת ההימורים ברמת גן (צילום: דוברות המשטרה)

במסגרת המאבק של נגד תופעת ההימורים הבלתי חוקיים המשמשים צינור חמצן כלכלי ומהווים פלטפורמה לגורמים עבריינים, ביום ראשון אחה"צ פשטו בלשי תחנת בני ברק - רמת גן על דירת הימורים ברחוב הבונים במתחם הבורסה ברמת גן.

במהלך הפעילות במסגרת צו חיפוש עפ"י בימ"ש נתפסו במקום 42 מחשבים המשמשים לכאורה להימורים וכסף מזומן בסך 14,290 ש"ח.

מפעילת המקום, בת 63, מפתח תקווה, עוכבה לחקירה בתחנה ובסיומה, שוחררה בתנאים מגבילים. נגבו עדויות משישה 'שחקנים' שנכחו במקום.

דירת ההימורים ברמת גן (צילום: דוברות המשטרה)
דירת ההימורים ברמת גן (צילום: דוברות המשטרה)
דירת ההימורים ברמת גן (צילום: דוברות המשטרה)

