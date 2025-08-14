כיכר השבת
לא היו נפגעים

סוכל ניסיון פיגוע בצפון ירושלים: מחבל מעזה ניסה לדקור לוחמים ונעצר

כוחות הביטחון שפעלו במחסום קלנדיה שבצפון ירושלים סיכלו פיגוע דקירה | המחבל:  צעיר בן 20 מרצועת עזה (חדשות)

הסכין ששלף המחבל (צילום: דוברות המשטרה)

לוחמי מג״ב עוטף ירושלים, שוטרי המעברים של מחוז ירושלים, ומאבטחים אזרחיים שפעלו במחסום קלנדיה שבצפון ירושלים, הבחינו לפנות בוקר (חמישי) בחשוד שהתקרב רגלית למעבר ועורר את חשדם.

כוחות הביטחון התקרבו לחשוד על מנת לבדוק אותו כאשר בשלב מסויים, החשוד שלף סכין ואחז בידו.

הלוחמים ביצעו נוהל מעצר חשוד ולאחר מספר שניות, השתלטו על החשוד שהשליך את הסכין מידו, והוא נעצר על ידם. הסכין נתפסה על ידי השוטרים. אין נפגעים בקרב כוחות הביטחון.

לאחר חקירה ראשונית התברר כי המחבל הוא תושב רצועת בשנות ה- 20 לחייו. כאמור, הוא נעצר והועבר לחקירה.

