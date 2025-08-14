לוחמי מג״ב עוטף ירושלים, שוטרי המעברים של מחוז ירושלים, ומאבטחים אזרחיים שפעלו במחסום קלנדיה שבצפון ירושלים, הבחינו לפנות בוקר (חמישי) בחשוד שהתקרב רגלית למעבר ועורר את חשדם.

כוחות הביטחון התקרבו לחשוד על מנת לבדוק אותו כאשר בשלב מסויים, החשוד שלף סכין ואחז בידו.

הלוחמים ביצעו נוהל מעצר חשוד ולאחר מספר שניות, השתלטו על החשוד שהשליך את הסכין מידו, והוא נעצר על ידם. הסכין נתפסה על ידי השוטרים. אין נפגעים בקרב כוחות הביטחון.

לאחר חקירה ראשונית התברר כי המחבל הוא תושב רצועת עזה בשנות ה- 20 לחייו. כאמור, הוא נעצר והועבר לחקירה.