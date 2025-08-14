כיכר השבת
כך הם נעצרו

פורצים לרכב בגבעתיים, גונבים אקדח ונמלטים על קורקינט | צפו בתיעוד 

חשודים פרצו לרכב בגבעתיים וגנבו אקדח, ארנק וציוד נוסף | הפריצה והגניבה תועדו במצלמת הרכב | השניים נעצרו וכתב אישום יוגש נגדם (חדשות)

צפו בתיעוד (צילום: דוברות המשטרה)

לפני כשלושה שבועות התקבלה תלונה במשטרת גבעתיים על פריצה לרכב וגניבה של אקדח, ארנק וציוד נוסף ברחוב כצנלסון בגבעתיים.

חוקרי היחידה ללוחמה ב של מרחב דן פתחו בחקירה סמויה תוך איסוף ממצאים וראיות מהזירה.

עם מעבר החקירה לגלויה, הבלשים יחד עם לוחמי יס"מ ויחידת הכלבנים של מחוז ת"א איתרו את שני החשודים ועצרו אותם.

בחיפוש שבוצע בביתו של אחד החשודים בגבעתיים, נתפס אקדח אוויר וכלי פריצה. שני החשודים - 60 גבעתיים, 39 אור עקיבא - הובאו לחקירה שבסיומה נעצרו.

על פי החשד, החשודים שפרצו לרכב, תועדו גונבים את האקדח כאשר אחד מהם מכניס את האקדח למכנסיו ומיד נמלטים מהמקום.

במהלך החקירה הוארך מעצרם של החשודים מעת לעת ובסיומה, הוגשה אתמול הצהרת תובע ובכוונת הפרקליטות להגיש כתב אישום נגד שני החשודים.

