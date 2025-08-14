לפני כשלושה שבועות התקבלה תלונה במשטרת גבעתיים על פריצה לרכב וגניבה של אקדח, ארנק וציוד נוסף ברחוב כצנלסון בגבעתיים.

חוקרי היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב דן פתחו בחקירה סמויה תוך איסוף ממצאים וראיות מהזירה.

עם מעבר החקירה לגלויה, הבלשים יחד עם לוחמי יס"מ ויחידת הכלבנים של מחוז ת"א איתרו את שני החשודים ועצרו אותם.

בחיפוש שבוצע בביתו של אחד החשודים בגבעתיים, נתפס אקדח אוויר וכלי פריצה. שני החשודים - 60 גבעתיים, 39 אור עקיבא - הובאו לחקירה שבסיומה נעצרו.

על פי החשד, החשודים שפרצו לרכב, תועדו גונבים את האקדח כאשר אחד מהם מכניס את האקדח למכנסיו ומיד נמלטים מהמקום.

במהלך החקירה הוארך מעצרם של החשודים מעת לעת ובסיומה, הוגשה אתמול הצהרת תובע ובכוונת הפרקליטות להגיש כתב אישום נגד שני החשודים.