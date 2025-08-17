כיכר השבת
מח"ש פתחה בבדיקת התקרית בה נהרג צעיר ממדחף של סירת שיטור 

המחלקה לחקירות שוטרים פתחה בבדיקה בעקבות התקרית שאירעה אתמול, במהלכה נהרג צעיר לאחר שככל הנראה נפגע ממדחף של סירת מנוע משטרתית שהגיעה לחלץ צעירים שטבעו בחוף ביפו | צעיר נוסף חולץ ע"י סירת השיטור אך לאחר פעולות החייאה נאלצו לקבוע את מותו (משטרה)

(צילום: דוברות המשטרה)

המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) פתחה בבדיקה בעקבות התקרית שאירעה אתמול (שבת), במהלכה נהרג צעיר לאחר שככל הנראה נפגע ממדחף של סירת מנוע משטרתית.

התקרית הקשה אירעה אמש כאשר הצעיר נהרג ממדחף של סירת משטרה שהגיעה לחלץ צעירים שטבעו בחוף ביפו. צעיר נוסף חולץ ע"י סירת השיטור אך לאחר פעולות החייאה נאלצו לקבוע את מותו.

השניים, כבני 25 ממזרח ירושלים, לצד נער בן 13 וצעיר בן 19, חולצו לכמה נקודות שונות בחוף. לפי מד"א בן ה-13 נפצע באורח קשה ובן ה-19 באורח בינוני. המשטרה עדכנה תחילה כי ישנו נעדר נוסף שטרם חולץ, אך כשעתיים לאחר מכן הוא אותר בריא ושלם על החוף.

מהמשטרה נמסר כי שוטרי השיטור הימי הגיעו למקום אחרי דיווח על צעירים שנקלעו ל"מצב מסכן חיים", וכי יחד עם שוטרי תחנת יפו הם פעלו לחלץ אותם.

עוד ציינה המשטרה כי בעת פעולות החילוץ נכחו מספר גברים במים, ונבדקת אפשרות שאחד מהם נפגע ככל הנראה מהמדחף של מנוע סירת השיטור הימי, בעקבות גלים גבוהים שהיו באותה עת. רשות הספנות והנמלים החלה בחקירת האירוע.

