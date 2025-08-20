תיעוד: נהג ברכב עם מפגע בטיחות והתגלה כי הסיע שב"ח

במהלך פעילות של שוטרי המחוז הצפוני על כביש 722 מכיוון צומת התשבי לכיוון צומת השומרים לפני כשבוע הבחינו השוטרים בטנדר המוביל פלטות שיש בצורה מסוכנת. השוטרים כרזו לרכב לעצור בצד הכביש ועם עצירת הרכב נגשו אליו על מנת לאכוף את העבירה.

מיד עם עצירת הרכב, זיהה השוטר כי לצד הנהג יושב נוסע ולאחר בדיקתו נמצא כי מדובר בתושב באקה א-שרקיה בן 23 השוהה בישראל שלא כדין.

השב"ח ונהג הרכב, תושב מעלה עירון בן 33 נעצרו לחקירה בתחנת המשטרה בעוד הרכב נתפס כראיה בתיק החקירה.

עם סיום שלב החקירה, הגישה שלוחת תביעות נצרת כתב אישום עם בקשה למעצר שני הנאשמים עד תום ההליכים בבית משפט השלום בנוף הגליל. בתוך כך הגישה התביעה בקשה לחילוט הרכב בו בוצעה העבירה ששוויו מוערך במעל 160 אלף ש"ח.

במשטרה אומרים כי "שהות של שוהים בלתי חוקיים משמשת פעמים רבות כבסיס ליציאה לפעילות חבלנית ופלילית. משטרת ישראל נאבקת בכל גורם המסייע להגעה ולשהות שב"חים בשטח מדינת ישראל ותפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת למצות את הדין עם העבריינים".