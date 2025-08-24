תושב עפולה הפר מעצר בית ופרץ לעסקים ורכבים | צפו בתיעוד

במשטרה התקבלו דיווחים אודות מספר מקרי התפרצויות לעסקים ולרכבים בעפולה ובנוף הגליל, מה שהוביל לפתיחת חקירה בה הצליחו השוטרים להתחקות אחר זהות הנאשם ולעצור אותו, כאשר החוקרים נדהמו לגלות כי החשוד ביצע את העבירות תוך שהוא הפר מעצר בית מלא שהושת עליו על ידי בית המשפט

מחומר החקירה עלה, כי בחודש שעבר פרץ הנאשם במועדים שונים, למספר עסקים בעיר עפולה ועל מנת להכשיר את דרכו פנימה גרם לנזקים לתריסים ולכניסות לעסקים.

במקרה נוסף במועד אחר מוקדם יותר, ביקש הנאשם מאדם בעיר עפולה סכום כסף על מנת לרכוש מזון, האזרח העניק לו כסף ואף את האופניים החשמליים שלו על מנת לסייע לו גם בהגעה אל היעד, תוך הבטחה שמחזיר לו את האופניים, אך הנאשם נמלט מהמקום וגנב אותם.

במקרים נוספים במהלך חודש מאי השנה, פרץ הנאשם לרכבים בנוף הגליל ובעפולה מהם גנב כרטיס אשראי ואלפי שקלים וגרם נזקים לשמשות הרכבים.

עם סיום שלב החקירה, כתב אישום הוגש נגד תושב עפולה (32) בבית משפט השלום בנוף הגליל נצרת באמצעות שלוחת תביעות נצרת צפון, לצד בקשה למעצרו עד לתום ההליכים.