הלוחמים החרימו מיליון וחצי שקל כספי טרור | כך זה נראה 

לוחמי משמר הגבול וצה"ל פשטו, לאור יום, על עסק חלפנות בלב העיר רמאללה ששימש להעברת כספים לארגון הטרור חמאס | הלוחמים החרימו מיליון וחצי שקל (חדשות)

ספירת הכספים (צילום: דוברות המשטרה)

לוחמי משמר הגבול וצה"ל פשטו אתמול (שלישי), לאור יום, על עסק חלפנות בלב העיר רמאללה ששימש להעברת כספים לארגון ה חמאס.

הכוחות החרימו סכומי כסף ניכרים במטבעות זרים ומקומיים בשווי כולל של כ־1,528,832 שקל, וביניהם דולר, דינר ירדני, יורו ומטבעות זרים נוספים.

במהלך הפעילות נעצרו תשעה מבוקשים החשודים בפעילות טרור, אשר נלקחו יחד עם הממצאים לחקירה באגף החקירות והמודיעין של מג״ב איו״ש.

מפקד מג״ב איו״ש, תנ״צ ניסו גואטה: "לוחמי מג״ב איו״ש פועלים כתף לכתף עם יתר ארגוני הביטחון בגזרה בנחישות ובעקביות בלב מרחבים עוינים כדי לגדוע את חמצן הטרור - הכסף".

לדבריו: "מבצע זה, שהוביל לחשיפת למעלה מ־1.5 מיליון שקל שיועדו לטרור, הוא חלק ממהלך רחב היקף לפגיעה בנתיבי המימון של ארגוני הטרור. רק לאחרונה הצלחנו, יחד עם יתר כוחות הביטחון, להחרים ברחבי יהודה ושומרון סכומי עתק בהיקף של מיליוני שקלים. נמשיך לפעול במלוא העוצמה ובשיתוף מלא כדי לשמור על ביטחון אזרחי ישראל".

לדעתי, צריך להפריש מעשרות ללוחמים, ואת הייתר להביא אלינו לכולל.
איל

