בישראל דיווחו הערב (חמישי) כי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, והמפכ"ל רב ניצב דני לוי, שוקלים להזיז מתפקידו את מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף.

על פי הדיווח בחדשות 14, לפני כחודשיים ערך המפכ"ל ביקורת פתע בכמה תחנות במחוז תל אביב וגילה ליקויים בתפקוד התחנות. כמו כן, בסביבת השר טוענים להיעדרות של ניצב חיים סרגרוף מאירועים משמעותיים, בהם הפגנות נגד הממשלה וחסימות צירים מרכזיים בעיר.

ב-ynet דווח כי בן גביר ולוי מתכננים להציע לניצב את תפקיד הפרויקטור בחברה הערבית, בין השאר בטענה כי אינו מיישם מדיניות ו"לא מצליח להוריד את הפשיעה".

מהמשטרה נמסר: "מדובר בפייק ניוז, שהוא פרי דמיונם של המפרסמים ועל אחריותם בלבד. מפכ"ל המשטרה מוקיר ומעריך את מפקד מחוז ת״א, ניצב חיים סרגרוף, שהינו קצין מקצועי ועתיר זכויות שעושה עבודתו נאמנה לילות כימים".

מוקדם יותר פרסם השר בן גביר מסמך מדיניות המסדיר את אופן פעולת המשטרה בהפגנות ובחסימות כבישים.

במסמך מפורטים הצירים והכבישים החיוניים אשר חייבים להישאר פתוחים בכל עת, ואין לאפשר את חסימתם בשום שלב: צירי גישה לבתי חולים, צירי חירום, צירי גישה לנתב"ג, צירים שחסימתם מבודדת ישובים, כבישים מרכזיים: ארציים / אזוריים / וכבישים מהירים. כמו כן, מודגש במסמך כי אין לאפשר הנחת או השלכת חפצים מכל סוג שהוא על הכביש.