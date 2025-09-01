כיכר השבת
נס בירושלים

עם כיפה בכיס: כך נעצר מחבל שתכנן לחטוף נשק מחייל ולבצע פיגוע | תיעוד

פלסטיני תושב איזור שכם ללא היתרי כניסה לשטחי המדינה, נעצר על ידי המשטרה עם כיפה בכיסו ובחקירתו טען כי היה בדרכו לבצע פיגוע כנגד אזרחי ישראל | צפו בתיעוד מהמעצר (משטרה)

מעצרו של החשוד כפי שנקלט במצלמות הגוף של השוטרים (צילום: דוברות המשטרה)

במהלך פעילות של שוטרי יס"מ ירושלים הבוקר (שני) להגברת תחושת הביטחון בעיר, בדקו ה חשוד אשר עשה דרכו ברחובות העיר ועורר את חשדם. בעת בדיקתו התברר לשוטרים כי החשוד הינו פלסטיני אשר נכנס לשטחי המדינה ללא היתרי כניסה ובניגוד לחוק.

החשוד נעצר על ידי השוטרים ולהפתעתם בעת חיפוש ברשותו נתפסה כיפה שחורה אשר לא מסר הסבר מניח את הדעת לפשר הימצאותה בכיסו. עם מעצרו, הועבר החשוד לחקירה בתחנת שלם.

הכיפה שנתפסה ברשותו של החשוד (צילום: דוברות המשטרה)

מחקירתו עלה כי, החשוד נכנס קודם לכן לישראל משטחי איו"ש, דרך הגדר באזור א-ראם ונתפס בעיר ירושלים מבלי שיש בידיו אישורי כניסה או שהייה בישראל כדין.

בחקירתו טען החשוד כי טרם מעצרו תכנן לחטוף נשק לחייל ולבצע באמצעותו פיגוע טרור. כאמור, ערנותם ופעילותם הנחושה של שוטרי היס"מ סיכלה בחסדי שמים את כוונותיו.

עם סיום חקירתו על ידי חוקרי תחנת שלם במחוז ירושלים, ולאחר שגובשה תשתית ראייתית נגד החשוד, יחידת התביעות המשטרתית של מחוז ירושלים הגישה נגדו הצהרת תובע בדבר הכוונה להגיש להגיש נגדו מחר כתב אישום בגין העבירות של כניסה או ישיבה בישראל שלא כחוק ואיומים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר