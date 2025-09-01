במהלך פעילות של שוטרי יס"מ ירושלים הבוקר (שני) להגברת תחושת הביטחון בעיר, בדקו השוטרים חשוד אשר עשה דרכו ברחובות העיר ירושלים ועורר את חשדם. בעת בדיקתו התברר לשוטרים כי החשוד הינו פלסטיני אשר נכנס לשטחי המדינה ללא היתרי כניסה ובניגוד לחוק.
החשוד נעצר על ידי השוטרים ולהפתעתם בעת חיפוש ברשותו נתפסה כיפה שחורה אשר לא מסר הסבר מניח את הדעת לפשר הימצאותה בכיסו. עם מעצרו, הועבר החשוד לחקירה בתחנת שלם.
מחקירתו עלה כי, החשוד נכנס קודם לכן לישראל משטחי איו"ש, דרך הגדר באזור א-ראם ונתפס בעיר ירושלים מבלי שיש בידיו אישורי כניסה או שהייה בישראל כדין.
בחקירתו טען החשוד כי טרם מעצרו תכנן לחטוף נשק לחייל ולבצע באמצעותו פיגוע טרור. כאמור, ערנותם ופעילותם הנחושה של שוטרי היס"מ סיכלה בחסדי שמים את כוונותיו.
עם סיום חקירתו על ידי חוקרי תחנת שלם במחוז ירושלים, ולאחר שגובשה תשתית ראייתית נגד החשוד, יחידת התביעות המשטרתית של מחוז ירושלים הגישה נגדו הצהרת תובע בדבר הכוונה להגיש להגיש נגדו מחר כתב אישום בגין העבירות של כניסה או ישיבה בישראל שלא כחוק ואיומים.
