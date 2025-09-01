מעצרו של החשוד כפי שנקלט במצלמות הגוף של השוטרים ( צילום: דוברות המשטרה )

במהלך פעילות של שוטרי יס"מ ירושלים הבוקר (שני) להגברת תחושת הביטחון בעיר, בדקו השוטרים חשוד אשר עשה דרכו ברחובות העיר ירושלים ועורר את חשדם. בעת בדיקתו התברר לשוטרים כי החשוד הינו פלסטיני אשר נכנס לשטחי המדינה ללא היתרי כניסה ובניגוד לחוק.

החשוד נעצר על ידי השוטרים ולהפתעתם בעת חיפוש ברשותו נתפסה כיפה שחורה אשר לא מסר הסבר מניח את הדעת לפשר הימצאותה בכיסו. עם מעצרו, הועבר החשוד לחקירה בתחנת שלם.

הכיפה שנתפסה ברשותו של החשוד ( צילום: דוברות המשטרה )