התפרעות אלימה בהפגנה ברכבת הקלה בירושלים; המשטרה מפעילה כוח

קבוצה של מפגינים נגד הממשלה, הקוראים לסיום המלחמה, הגיעה בשעת ערב (רביעי) למחאה ברחוב יפו במרכז ירושלים. לדברי המשטרה, המחאה הפכה להתפרעות אלימה.

מפגינים התעמתו עם שוטרים וניסו לחסום את ציר תנועת הרכבת הקלה ברחוב. המשטרה הפעילה כוח ואמצעים מיוחדים לפיזור המפגינים.

לדברי המשטרה, קצין משטרה כרז והורה למתפרעים להתפזר מהמקום, וכשהפרת הסדר נמשכה, החלה המשטרה בשימוש בכוח ובאמצעים לפיזור הפרת הסדר, לצורך הדיפה ופיזור מפרי הסדר.

"השוטרים ממשיכים לפעול באזור גם בשעה זו, לשמירת הסדר הציבורי והציר נפתח לתנועה", נמסר מהמשטרה. "התנהלות מפרי הסדר ופורעי החוק במקום, ראויה לכל גנאי. משטרת ישראל תמשיך לפעול נגד אותם מפרי סדר אלימים לשמירת הסדר הציבורי והחוק".

כזכור, יושב ראש הקואליציה אופיר כ"ץ מקדם הצעת חוק שתטיל קנסות ענק, בגובה של עשרות אלפי שקלים, על מי שיחסום כביש. לפי הצעת החוק, שנחשפה ב-Ynet, מי שיחסום כביש עירוני או בין עירוני, וכן כביש המוביל לבית חולים או לכל שירות חירום אחר, ישלם קנס של 14 אלף שקלים.

הקנס לפי הצעת החוק יוכפל אם יניח המפגין חפצים לחסימת הכביש או יבעיר מדורה. במקרה כזה הקנס יעמוד על 29,200 שקלים. בנוסף: על כל עבירה חוזרת יתווסף קנס נוסף בגובה של 22 אלף שקלים.

מטרת החוק היא למנוע חסימות כבישים בניגוד לחוק - תופעה שלאחרונה הפכה לנפוצה. הקנס לא יחול במקרים של הפגנות באישור, כמו הפגנות של משפחות שכולות או משפחות חטופים שלרוב נעשות באישור.

כ"ץ הסביר, לפי הדיווח, כי לא יתכן "שקומץ אנרכיסטים ישביתו מדינה שלמה מתי שמתחשק להם. הם פוגעים בשגרת החיים בישראל, גורמים לפקקי ענק, מעכבים אנשים להגיע לבית חולים, למקומות העבודה ולביתם. מטרתם היחידה היא ליצור כאוס במדינה והגיע הזמן לשים לזה סוף".

בדבריו גם תקף כ"ץ את היועצת המשפטית לממשלה: "ההחלטה של גלי בהרב-מיארה לנרמל את שיבוש חייהם של מיליוני אזרחי ישראל מתוקף תפקידה כיו"ר האופוזיציה, לא תעבור בשתיקה. יידע כל אנרכיסט שמעכשיו הוא ישלם הרבה מכיסו על כל חסימה".