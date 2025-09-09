כיכר השבת
מתבצע מצוד אחר רכב חשוד

עוטף עזה: המשטרה מדווחת על אירוע ירי לעבר רכב בצומת יד מרדכי - ללא נפגעים

המשטרה מדווחת הערב על אירוע ירי לעבר רכב בצומת יד מרדכי - ללא נפגעים | כוחות משטרה של המחוז הדרומי עורכים כעת סריקות ומבצעים מחסומים בגזרה | נמסר כי "נסיבות האירוע נבדקות" (משטרה)

אילוסטרציה (צילום: Erik Marmor/Flash90)

דיווח ראשוני התקבל הערב (שלישי) במשטרה על אירוע ירי אל עבר רכב בצומת יד מרדכי שבעוטף עזה, כשעל פי החשד רכב נוסף ככל הנראה ברח מהמקום. במשטרה עדכנו כי אין נפגעים. כוחות משטרה של המחוז הדרומי עורכים כעת סריקות ומבצעים מחסומים בגזרה. כמו כן, נסיבות האירוע נבדקות.

על פי דיווח של אלמוג בוקר בN12, מתבצע מצוד אחר רכב שנמלט מהאזור לאחר שביצע ירי לעבר רכב אחר. כוחות הוקפצו לאזור ונבדק אם מדובר באירוע פלילי ולא ביטחוני.

ניר דבורי דיווח כי בעקבות הדיווח על אירוע ירי באזור יד מרדכי - נחסמה הכניסה לשדרות מכיוון המול 7 (כביש 34) וכן היציאה מהעיר באותו צומת. כלל כוחות הביטחון והשיטור נמצאים בכניסות לעיר ומבצעים סיורים. לפי המשטרה אין נפגעים באירוע.

עוד דווח כי הירי התבצע לעבר רכב צבאי ורכב אזרחי שבשניהם זוהו פגיעות, הנוסעים לא נפגעו. עם זאת הירי מסתמן כאירוע פלילי.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר