דיווח ראשוני התקבל הערב (שלישי) במשטרה על אירוע ירי אל עבר רכב בצומת יד מרדכי שבעוטף עזה, כשעל פי החשד רכב נוסף ככל הנראה ברח מהמקום. במשטרה עדכנו כי אין נפגעים. כוחות משטרה של המחוז הדרומי עורכים כעת סריקות ומבצעים מחסומים בגזרה. כמו כן, נסיבות האירוע נבדקות.

על פי דיווח של אלמוג בוקר בN12, מתבצע מצוד אחר רכב שנמלט מהאזור לאחר שביצע ירי לעבר רכב אחר. כוחות הוקפצו לאזור ונבדק אם מדובר באירוע פלילי ולא ביטחוני.

ניר דבורי דיווח כי בעקבות הדיווח על אירוע ירי באזור יד מרדכי - נחסמה הכניסה לשדרות מכיוון המול 7 (כביש 34) וכן היציאה מהעיר באותו צומת. כלל כוחות הביטחון והשיטור נמצאים בכניסות לעיר ומבצעים סיורים. לפי המשטרה אין נפגעים באירוע.

עוד דווח כי הירי התבצע לעבר רכב צבאי ורכב אזרחי שבשניהם זוהו פגיעות, הנוסעים לא נפגעו. עם זאת הירי מסתמן כאירוע פלילי.