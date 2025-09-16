דרמה בירושלים פלסטיני שהיה אזוק בידיו - הצליח להימלט מהמשטרה | כך הוא נתפס בירושלים החל מצוד אחר קטין בן 16, שניסה לגנוב רכב ונתפס על ידי לוחמי מג"ב, בעת שהיה אזוק בידיו הוא הצליח להימלט וכעת הוא נתפס סמוך לרמאללה (חדשות משטרה)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 13:39