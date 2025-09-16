כיכר השבת
דרמה בירושלים

פלסטיני שהיה אזוק בידיו - הצליח להימלט מהמשטרה | כך הוא נתפס

בירושלים החל מצוד אחר קטין בן 16, שניסה לגנוב רכב ונתפס על ידי לוחמי מג"ב, בעת שהיה אזוק בידיו הוא הצליח להימלט וכעת הוא נתפס סמוך לרמאללה (חדשות משטרה)

מעצר פלסטיני | אילוסטרציה (צילום: דוברות המשטרה)

כוחות משטרה רבים ממחוז ירושלים ולוחמי משמר הגבול עוטף ירושלים, הוקפצו לפני זמן קצר (שלישי) לסריקות אחר חשוד.

מדובר בפלסטיני קטין בן 16, שנעצר מוקדם יותר על ידי לוחמי מג"ב, בשל חשד למעורבותו בגניבת רכב וכניסה לשטח מדינת ישראל שלא כחוק, והצליח להימלט מתחנת המשטרה.

בעת המתנה לחקירה בתחנת שפט, הצליח החשוד הצעיר שאזוק היה בידיו להימלט, ובעקבות כך החלו מיד סריקות.

לפני זמן קצר, הצליחו שוטרי מחוז ירושלים לאתר את החשוד בדרך רמאללה והוא נעצר על ידי שוטרי תחנת לב הבירה.

בעקבות המקרה, הורה מפקד מחוז ירושלים, ניצב אמיר ארזני, על בחינת המקרה באמצעות קצין בכיר, והעברת לקחים לעיונו בהקדם.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר