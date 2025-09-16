פלסטיני שהיה אזוק בידיו - הצליח להימלט מהמשטרה | כך הוא נתפס

כוחות משטרה רבים ממחוז ירושלים ולוחמי משמר הגבול עוטף ירושלים, הוקפצו לפני זמן קצר (שלישי) לסריקות אחר חשוד.
מדובר בפלסטיני קטין בן 16, שנעצר מוקדם יותר על ידי לוחמי מג"ב, בשל חשד למעורבותו בגניבת רכב וכניסה לשטח מדינת ישראל שלא כחוק, והצליח להימלט מתחנת המשטרה.
בעת המתנה לחקירה בתחנת שפט, הצליח החשוד הצעיר שאזוק היה בידיו להימלט, ובעקבות כך החלו מיד סריקות.
לפני זמן קצר, הצליחו שוטרי מחוז ירושלים לאתר את החשוד בדרך רמאללה והוא נעצר על ידי שוטרי תחנת לב הבירה.
בעקבות המקרה, הורה מפקד מחוז ירושלים, ניצב אמיר ארזני, על בחינת המקרה באמצעות קצין בכיר, והעברת לקחים לעיונו בהקדם.
