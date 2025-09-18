כיכר השבת
הקוף ה-58 שאותר

קוף אותר במטבח במושב הדרומי קשור ברצועה: החשוד אותר ועוכב לחקירה

מכת מדינה: לוחמי מג"ב שוב הצליחו לאתר קוף בבית משפחה: הפעם הקוף נתפס קשור בתוך מטבח במושב נהורה - מושב הממוקם קרוב לקריית גת (חדשות משטרה) 

הקוף שאותר (צילום: דוברות המשטרה)

לוחמי מג״ב דרום פעלו היום (חמישי) במושב נהורה, בהכוונה מודיעינית של היחידה המרכזית של מג״ב דרום, וביצעו חיפוש בבית במקום.

במהלך החיפוש איתרו הלוחמים קוף מסוג גנון ירוק, שהיה קשור ברצועה באזור המטבח והוחזק בבית בניגוד לחוק.

למקום זומנו על ידי המשטרה, פקחי רשות הטבע והגנים שתפסו את הקוף והעבירו אותו להמשך טיפול ובדיקות רפואיות מקיפות במקלט הקופים.

ברשות הטבע והגנים ציינו כי זהו הקוף ה־58 שנתפס מאז מרץ 2025, במסגרת המאבק בהחזקת חיות בר מוגנות בניגוד לחוק.

החשוד עוכב על ידי הלוחמים והועבר להמשך חקירה ביחידה המרכזית של מג״ב דרום.

מהדוברות נמסר: "במשטרה ובמג״ב מדגישים כי ימשיכו לפעול בנחישות ובשיתוף פעולה עם רשות הטבע והגנים, כחלק מהמאמץ הלאומי למגר את תופעת החזקת חיות בר מוגנות בניגוד לחוק, לשמור על בטיחות הציבור ועל רווחת בעלי החיים".

