לוחמי מג״ב דרום פעלו היום (חמישי) במושב נהורה, בהכוונה מודיעינית של היחידה המרכזית של מג״ב דרום, וביצעו חיפוש בבית במקום.

במהלך החיפוש איתרו הלוחמים קוף מסוג גנון ירוק, שהיה קשור ברצועה באזור המטבח והוחזק בבית בניגוד לחוק.

למקום זומנו על ידי המשטרה, פקחי רשות הטבע והגנים שתפסו את הקוף והעבירו אותו להמשך טיפול ובדיקות רפואיות מקיפות במקלט הקופים.

ברשות הטבע והגנים ציינו כי זהו הקוף ה־58 שנתפס מאז מרץ 2025, במסגרת המאבק בהחזקת חיות בר מוגנות בניגוד לחוק.

החשוד עוכב על ידי הלוחמים והועבר להמשך חקירה ביחידה המרכזית של מג״ב דרום.

מהדוברות נמסר: "במשטרה ובמג״ב מדגישים כי ימשיכו לפעול בנחישות ובשיתוף פעולה עם רשות הטבע והגנים, כחלק מהמאמץ הלאומי למגר את תופעת החזקת חיות בר מוגנות בניגוד לחוק, לשמור על בטיחות הציבור ועל רווחת בעלי החיים".