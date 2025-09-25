ניסיון חיסול לאור יום? רכב נוסע התפוצץ היום (חמישי) בתל אביב ומהרכב חולץ הנהג בהכרה ובמצב קל. צפו בתיעוד נרחב מהזירה החריגה

זה קרה בסמוך לשעה 13:30 בצהריים. פיצוץ רכב הרעיד את רחוב לה גווארדיה בתל אביב ודיווחים על כך הועברו למרכז השליטה של משטרת מחוז תל אביב.

המשטרה מסרה כי כוחות משטרה גדולים הוקפצו למקום וביצעו סגירה של הזירה. במקום אותר רכב שממנו בקע הפיצוץ על פי החשד.

נהג הרכב, בן 46, נפגע בפיצוץ ופונה במצב קל ובהכרה על ידי חובשים ופרמדיקים שהגיעו לזירה לקבלת טיפול רפואי.

רצח מחריד בירושלים: הקשיש החביא את גופת המטפלת באמבטיה קובי רוזן | 24.09.25

לפי הדיווח במאקו, הפיצוץ אירע בסמוך מאוד לבית ספר וכי הנהג שנפצע איננו מוכר למשטרה.

"מפקד מרחב איילון, תנ"צ דניאל חדד קיים הערכת מצב בשטח והחקירה הוטלה על היחידה המרכזית של משטרת מחוז ת"א", מסרה המשטרה.

עוד נמסר כי "בשלב זה משטרת ישראל וחבלני המשטרה ממשיכים לפעול בזירה לאיתור ממצאים וראיות. הרקע לאירוע פלילי".