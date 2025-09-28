ראש המטה של השר לביטחון לאומי חנמאל דורפמן ונציב שירות בתי הסוהר קובי יעקובי נחקרו היום (ראשון) במחלקה לחקירות שוטרים. חקירתו של יעקובי הסתיימה לאחר כמה שעות, ובמהלכה הוא נחקר על חשד חדש - הפרת אמונים, שנוגע לאירועים שהתרחשו בתקופתו כמזכיר הביטחוני של בן גביר. דורפמן, שנגדו אף הוצא צו מעצר, סירב לשתף פעולה עם החוקרים - ושוחרר בתום חקירתו.

על פי דיווח של לירן תמרי ב-ynet, ההתפתחות בפרשה התרחשה אחרי שמח"ש הצליחה לפרוץ את מכשירו הסלולרי של דורפמן. הטלפון, נזכיר, הוחרם בתחילת הפרשה - וראש המטה של בן גביר סירב למסור את הסיסמה אליו.

בחקירה של מח״ש הנוגעת לחנמאל דורפמן העיד חוקר מטעם היחידה לפני מספר שבועות כי פתיחת נעילת הנייד של דורפמן דרשה למעשה פיצוח של כ-100 מיליון אפשרויות.

על פי הדיווח, לאחר פריצת הטלפון, חוקרי מח"ש הגיעו עם צו המעצר למשרד לביטחון לאומי - לאחר שדורפמן לא ענה להם ו"נעלם". אלא שדורפמן לא היה שם אל בביתו, ולאחר מכן הודיע שיתייצב במח"ש - ואכן עשה כך מבלי שנעצר.

עוד דווח כי חקירתו של יעקובי, שהחלה כאמור בצהריים, הסתיימה בסביבות השעה 19:30. כשיצא ממשרדי מח"ש, יעקובי נשמע אומר למקורביו: ״יותר הזיה מפעם קודמת״. לאחר מכן, הוא נצפה בכותל המערבי במסגרת סיור של צמרת שב"ס.

ממח"ש נמסר: "המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) בפרקליטות המדינה חקרה היום שוב באזהרה את נציב שירות בתי הסוהר, רב־גונדר קובי יעקובי, ואת ראש המטה של השר לביטחון לאומי, חנמאל דורפמן. השניים נחקרו בהמשך לחקירה המתנהלת במח"ש, בחשד לעבירות מתחום טוהר המידות, וזאת בעקבות ממצאים נוספים שעלו לאחרונה הנוגעים להיבטים אלו. החקירה מתנהלת על ידי צוות חשיפה במחלקה לחקירות שוטרים".