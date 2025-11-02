בפעילות משותפת של יאחב"ל להב 433 ושירות הביטחון הכללי, נעצר בחודש ספטמבר האחרון, יוסף עין אלי, בן 23, תושב טבריה, בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות שעניינן קשר עם גורמי מודיעין איראנים וביצוע משימות ביטחוניות בהכוונתם.

בחקירתו עלה כי יוסף עמד בקשר עם גורמי מודיעין איראנים החל מסוף שנת 2024 וביצע בהנחייתם שלל משימות ביטחוניות, כל זאת בעבור בצע כסף.

במסגרת הקשר, העביר יוסף למפעיליו האיראנים מידע ותמונות על מלונות באזור ים המלח, זאת תוך ניצול העובדה כי עבד באחד מהמלונות באזור. בנוסף, העביר מידע על אזורי תיירות בדרום הארץ.

עוד העלתה החקירה, כי יוסף התבקש על ידי מפעיליו לבצע משימות נוספות, אותן לא ביצע. בכללן, איסוף מידע על השר לביטחון לאומי, הקמת ״צוות מופעלים״ בישראל, השלכת רימון לעבר בית, העברת מידע אודות גורמים פליליים ומשפחות פשע בישראל, העברת פרטי חיילי צה״ל, הצתת רכבים וצילום מתוך בסיסי צה״ל.

בעבור ביצוע המשימות הביטחוניות קיבל יוסף כספים רבים על בסיס שימוש בתשלום באמצעים דיגיטליים.

הבוקר (ראשון) מוגש כנגדו כתב אישום לבית המשפט המחוזי בבאר שבע.

משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי, שבים ומזהירים את אזרחי ותושבי מדינת ישראל מעצם קיום קשר עם גורמים זרים ממדינות אויב או גורם לא מזוהה, לא כל שכן, ביצוע משימות עבורם תמורת תשלום. גורמי הביטחון ימשיכו לפעול בנחישות למיצוי הדין עם אזרחים אשר יפעלו בשיתוף פעולה עם גורמים עוינים.