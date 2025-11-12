שוטרי הסיור בתחנת מסובים, הבחינו לפני כשלושה שבועות ברכב בכביש 461, כאשר חלון הנהג מנופץ, השוטרים הבינו שהרכב נפרץ ועצרו את הנהג הקטין, היום (רביעי) הוגש נגדו כתב אישום.

השוטרים עצרו את הרכב החשוד וניגשו לנהג הרכב שהתברר כשוהה בלתי חוקי, קטין בן 15, תושב חברון, שגנב את הרכב.

החשוד נעצר על ידי השוטרים והוא הובא לחקירה בתחנת המשטרה, כאשר בתום החקירה השוטרים הכניסו אותו למעצר ארוך.

על פי החקירה, החשוד טען כי הגיע לעבוד במסעדה בישראל ורק לאחר שאספו אותו נאמר לו שצריך להעביר רכב לשטחים, כאשר חשוד שאינו מכיר הגיע, שבר את חלון הרכב והניע אותו.

בעבור המשימה הובטח לו לקבל סכום של כ-1,000 ש"ח. הרכב נגנב מרח' משה דיין באור יהודה והושב לבעליו. מעצר החשוד הוארך מעת לעת.

עם סיומה של החקירה, יחידת תביעות הנוער של משטרת מחוז ת"א, הגישה כתב אישום נגד הקטין בגין כניסה או ישיבה בישראל שלא כחוק, גניבת רכב בצוותא, חבלה במזיד ברכב בצוותא, נהיגה ללא הוצאת רישיון נהיגה מעולם וללא ביטוח וכן בקשה למעצר עד תום ההליכים.