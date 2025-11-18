המשטרה הודיעה הבוקר (שלישי) כי ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) - להב 433, הסתיימה לאחרונה חקירת חשדות לביצוע עבירות סחיטה באיומים, שוחד, מרמה והפרת אמונים נגד שלושה בכירים במערכת בתי הדין הרבניים.

בין השלושה - רב ראשי לשעבר ודיין בבית הדין הגדול, כאשר במסגרת החקירה עלה החשד, כך לפי המשטרה, כי "הם ניצלו את מעמדם הבכיר בבתי הדין הרבניים ואת תפקידם, כדי לסחוט בכיר אחר וזאת, על מנת לקדם אינטרסים אישיים".

עוד נמסר מהמשטרה כי "תיק החקירה, שלווה מראשיתו על ידי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, מועבר ע״י המשטרה לעיון והחלטת הפרקליטות".

במסגרת החקירה, המשטרה חקרה את הרב הראשי לשעבר בחשד לסחיטה באיומים, כאשר בנוסף דיין בבית הדין הגדול, נחקר גם הוא באזהרה בפרשה.

יודגש כי בסביבת הרבנים שנחקרו טוענים בתוקף כי אין בתיק שום דבר, לא סחיטה ולא שוחד, ולהערכתם הוא צפוי להיסגר בהקדם.