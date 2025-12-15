כיכר השבת
"פוליטיקה במסווה משפטי"

בית הדין בהאג דחה את הערעור הישראלי - צווי המעצר נגד נתניהו וגלנט יישארו בתוקף

בית הדין לערעורים של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג (ICC) דחה את הערעור של ישראל אשר ביקשה לתת לה הזדמנות לחקור את הטענות לפשעי מלחמה ברצועת עזה בעצמה | משרד החוץ מסר בתגובה להחלטה: "כך נראית פוליטיקה במסווה של 'משפט בינלאומי'" (משפט, מדיני)

בית הדין הבינלאומי בהאג (צילום: שאטרסטוק)

בית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג (ICC) דחה הערב (שני) ברוב דחוק את הערעור שהגישה מדינת ישראל ועסק בטענת עקרון המשלימות, כלומר לתת לה הזדמנות לחקור את הטענות לפשעי מלחמה ברצועת עזה בעצמה. ההחלטה התקבלה ברוב של שלושה שופטים מול שניים שתמכו בעמדת ישראל.

בעקבות ההחלטה, צווי המעצר שהוצאו נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט, בחשד לביצוע פשעי מלחמה במהלך הלחימה בעזה - יישארו. דחיית הערעור מצמצמת את יכולתה של ישראל להביא לביטול צווי המעצר הבין-לאומיים.

הערעור המרכזי שהגישה ישראל נשען על הטענה כי בית הדין היה מחויב לספק התראה מוקדמת לפני פתיחת החקירה נגד הבכירים הישראלים - טענה שנדחתה. בהאג הסבירו כי התובע הסתמך על התראה קודמת שלטענתו נמסרה לישראל עוד לפני טבח 7 באוקטובר.

משרד החוץ מסר בתגובה להחלטה כי "ישראל דוחה את הקביעה, ברוב דחוק, לשלול את זכותה של ישראל לקבל הודעה מוקדמת, כנדרש על פי עקרון המשלימות, במיוחד בכל הנוגע למדינה דמוקרטית בעלת מערכת משפט עצמאית וחזקה. כך נראית פוליטיקה במסווה של 'משפט בינלאומי'".

על פי הדיווח של קרן בצלאל בחדשות 12, גורם המעורה בפרטי ההחלטה אמר: "הם פשוט מוכיחים כל פעם מחדש שאין להם מינימום של כבוד לריבונות של מדינות - גם כאלה שאינן חברות ושלא הסכימו לכל המסגרת הזו של בית הדין. בסוף - זה לא ישאיר ברירה לקהילה הבין-לאומית מלבד לשנות את המוסד הזה מהיסוד".

