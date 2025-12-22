צו ההריסה בואדי ערה בוצע עם אבטחה של המשטרה | צפו

כוחות משטרה של תחנת עירון במרחב מנשה בפיקודו של מפקד תחנת עירון, סנ"צ צחי בן חיים, יחד עם לוחמי החטיבה הטקטית סייעו הבוקר (שני) למפקחי הרשות לאכיפה במקרקעין לביצוע צו הריסה בכפר עארה ואדי ערה של מבנה מגורים שנבנה עצמאית בניגוד לחוק.

מהרשות לאכיפה במקרקעין נמסר: "הפעילות מצטרפת לסדרת פעולות אכיפה שמבצעת הרשות לאכיפה במקרקעין בחודשים האחרונים באיזור מחוז חוף לאכיפת עבירות בנייה לשם שמירה על איכות חיי התושבים והאינטרס הציבורי, ובמיוחד במתחמים מועדפים לדיור (תמ"ל).

"הרשות לאכיפה במקרקעין ומחוז חוף במשטרת ישראל בפיקודו של ניצב, יחיאל בוהדנה המוביל מדיניות של משילות וריבונות קשוחה באפס סובלנות נגד בנייה בלתי חוקית ימשיכו לאכוף שימוש אסור ובלתי חוקי במקרקעין, על מנת למנוע פעילות הפוגעת בציבור, תוך שימוש בכלל הכלים העומדים לרשותם".