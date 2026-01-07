תיעוד מרגע המעצר ראש ארגון הפשע שלום דומרני נעצר בחשד למעורבות בהשלכת רימון לעבר חצר בית המשטרה עצרה את ראש ארגון הפשע שלום דומרני, לצד חשוד נוסף, בחשד למעורבות בהשלכת רימון רסס לעבר חצר בית בעיר אשקלון (חדשות)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 10:06