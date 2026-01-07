ראש ארגון הפשיעה ואחד היעדים המרכזיים של המחוז הדרומי במשטרה, שלום דורמני, נעצר הבוקר (רביעי) בחשד למעורבות בהשלכת רימון רסס לעבר חצר בית בעיר אשקלון.
בהודעת המשטרה נאמר כי: "שוטרי תחנת אשקלון פתחו הלילה בחקירה בעקבות דיווח בדבר השלכת רימון רסס לעבר חצר בית בעיר, נגרם נזק לרכוש וללא נפגעים בגוף.
"השוטרים וחבלני מחוז דרום הגיעו למקום והחלו בפעולות חקירה ובאיסוף ממצאים, על פי החשד הרקע לאירוע פלילי".
במשטרה ציינו כי שני החשודים נעצרו לחקירה בתחנת המשטרה. במהלך היום צפויה המשטרה לבקש את הארכת מעצרם בבית המשפט.
