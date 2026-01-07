כיכר השבת
תיעוד מרגע המעצר

ראש ארגון הפשע שלום דומרני נעצר בחשד למעורבות בהשלכת רימון לעבר חצר בית

המשטרה עצרה את ראש ארגון הפשע שלום דומרני, לצד חשוד נוסף, בחשד למעורבות בהשלכת רימון רסס לעבר חצר בית בעיר אשקלון (חדשות)

שלום דומרני ברגע מעצרו, הבוקר (צילום: דוברות המשטרה)

ראש ארגון הפשיעה ואחד היעדים המרכזיים של המחוז הדרומי ב, שלום דורמני, נעצר הבוקר (רביעי) בחשד למעורבות בהשלכת רימון רסס לעבר חצר בית בעיר אשקלון.

בהודעת המשטרה נאמר כי: "שוטרי תחנת אשקלון פתחו הלילה בחקירה בעקבות דיווח בדבר השלכת רימון רסס לעבר חצר בית בעיר, נגרם נזק לרכוש וללא נפגעים בגוף.

"השוטרים וחבלני מחוז דרום הגיעו למקום והחלו בפעולות חקירה ובאיסוף ממצאים, על פי החשד הרקע לאירוע פלילי".

במשטרה ציינו כי שני החשודים נעצרו לחקירה בתחנת המשטרה. במהלך היום צפויה המשטרה לבקש את הארכת מעצרם בבית המשפט.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר