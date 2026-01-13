משטרת ישראל מודיעה על המשך החיפושים אחר הנער החרדי שנעדר מזה מספר שעות, ככל הנראה לאחר שנסחף במי נחל סמוך למודיעין עלית.

מתנדבי יחידת החילוץ עציון-יהודה ומתנדבי יחידת החילוץ שומרון-בקעת הירדן של מחוז ש״י במשטרת ישראל, פועלים בשעות האחרונות יחד עם שוטרי משטרת ישראל ממחוז ש"י, כוחות צה״ל ובסיוע לוחמי האש ממחוז יו״ש וצוותי יחידת ׳להבה׳ של מערך כבאות והצלה לישראל, בסריקות לאיתור הנעדר, אשר לפי הודעת המשטרה "קיים חשש ממשי לחייו".

המשטרה תיארה כי מיד עם קבלת הדיווח, הוזעקו למקום כוחות רבים ביניהם מתנדבי יחידות החילוץ ומתנדבי זק״א, ומבוצעות סריקות מקיפות לאורך תוואי נחל מודיעים במקטע הסמוך לעיר מודיעין עילית, מקטע בו זרימת מים איתנה כל העת.

הסריקות מבוצעות בצורה רגלית ועם רדת החשיכה המערך האווירי של משטרת ישראל ביחד עם יחידת רקיע של מחוז ש״י ויתר כוחות הביטחון והמתנדבים, ממשיכים סריקות בסיוע אמצעים טכנולוגיים.

נכון לשעה זו, הסתיימה הערכת מצב בשטח בראשותו של סגן מפקד מחוז ש״י, תת ניצב ישי שלם, בה הוא הנחה על המשך סריקות בסיוע האמצעים ובאמצעות רחפנים עם תאורה ייחודית, זאת כאשר מזג האוויר באזור קר וגשום. כמו כן, יחידות חילוץ נוספות מרחבי הארץ נערכות להצטרף לסריקות במידת הצורך.

"נציין כי 12 יחידות החילוץ של משטרת ישראל הן יחידות התנדבות הפרוסות מצפון עד דרום בכל מחוזות המשטרה, ומופעלות בצורה יומיומית למען הצלת חיים, איתור נעדרים וחילוץ נפגעים ואנשים ממקומות מורכבים", מסכמת המשטרה. בתקווה לבשורות טובות.