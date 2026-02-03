המשטרה מעדכנת היום (שלישי) כי צוות החקירה אשר חקר את פרשת הפ"צרית לשעבר יפעת תומר ירושלמי - פרשת הדלפת הסרטון מהאירוע בשדה תימן, סיים את פעולות החקירה העיקריות. חומרי החקירה יועברו בהוראת המפכ"ל ליועמ"שית משרד המשפטים יעל קוטיק, ולא ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה.

המפכ"ל נפגש עם ראש אגף החקירות והמודיעין (אח"מ) ניצב בועז בלט ועם צוות החקירה, אשר סקרו בפניו את הממצאים שעלו בחקירה. לפי הודעת המשטרה, "המפכ"ל בחן סוגיות עקרוניות שונות וקיבל מידי צוות החקירה את ההסברים הנדרשים".

במשטרה מדגישים כי "בניגוד לפרסומים השגויים, המפכ"ל לא התערב בעבודת החקירה".

עוד נמסר כי "נוכח העובדה שמדובר בפרשה בעלת רגישות ציבורית גבוהה ומתוקף אחריותו הציבורית של המפכ"ל ועל מנת לחזק את אמון הציבור, המפכ"ל סבור כי נכון לאפשר לגורם מקצועי בכיר נוסף, חיצוני למשטרה, לבחון את מכלול פעולות החקירה שנעשו, כמקובל בחקירות מסוג זה וכפי שנקבע בהחלטת בג"צ. גורם כזה כידוע, לא מונה עד כה".

בעקבות כך, הודיעה המשטרה כי "לאור הנסיבות המיוחדות שנוצרו ובשים לב לעובדות שהתבררו במהלך החקירה עד כה, הנחה המפכ"ל את יועמ"ש המשטרה לעדכן את יועמ"ש משרד המשפטים בתמונת המצב העובדתית שעלתה בחקירה, ככל שהיא רלוונטית לסוגיית ניגוד העניינים, על מנת שהנושא יבחן על בסיס המצב העובדתי המעודכן.

"בהתאם לחוות הדעת שתתקבל ע"י יועמ"ש משרד המשפטים, יועבר חומר החקירה לגורם בדיקה מוסמך, חיצוני למשטרה, אשר יוכל לבחון את ממצאי החקירה ואת המשך ההליכים בתיק, בכלל זה את הצורך בביצוע השלמות חקירה, זימון עדים וחשודים נוספים ולחילופין הגשת כתבי אישום נגד החשודים שיימצאו רלוונטיים".

היועמ"ש למשטרה תנ"צ עו"ד אלעזר כהנא שיגר מכתב ליועמ"שית למשרד המשפטים בו הוא כותב כי "עד עתה לא מונה גורם חיצוני שאמור היה ללוות את החקירה ולפקח עליה, בעיקר בשל סוגיית ניגודי העניינים".

בהמשך הוא ציין כי לפי פסק הדין בבג"צ, "ניגוד העניינים של בכירי הייעוץ המשפטי לממשלה והפרקליטות מתייחס אך 'לשלב הליווי והפיקוח על החקירה עד שתוסר המניעה'. נוכח הממצאים שעלו בחקירה עד עתה, נראה כי יש מקום לקיים בחינה מחודשת של סוגיה זו".

הוא הוסיף וציין כי "במסגרת החקירה נעצרו שני חשודים ונחקרו באזהרה חמישה חשודים נוספים; נגבו עשרות עשרות עדויות של מעורבים, בהם גורמים בצה"ל, פרקליטות המדינה, לשכת היועמ"ש לממשלה ועוד. בוצעו עימותים וחיפושים. החקירה העלתה, כי גורמים בפרקליטות הצבאית היו מודעים לזהות המדליפים אך קשרו קשר שתיקה בעניין זה".

בהמשך הוא כתב כי " נמצאה תשתית ראייתית כנגד מספר בעלי תפקידים במעגל הפרקליטות הצבאית", והדגיש כי "עד כה, ממצאי החקירה מעלים, כי לא נמצאה תשתית ראייתית למעורבות של גורמים ממעגלים אחרים".