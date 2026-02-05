כיכר השבת
בפעם השנייה השבוע

סכסוך דמים בין ארגוני פשיעה | רצח משולש בצפון: שלושה גברים נורו למוות

שלושה גברים נורו הבוקר למוות  בכפר סוועאד | המשטרה פתחה בחקירה | הערכה ראשונית: הרקע לרצח המשולש הוא סכסוך בין ארגוני פשיעה (חדשות)

זירת הרצח, הבוקר (צילום: דוברות מד"א)

רצח משולש ואכזרי התרחש הבוקר (חמישי) בכפר סוועאד שבצפון הארץ. שלושה גברים, כבן 30 ו-50, נורו למוות בירי קטלני כשהיורים נמלטו מהזירה. יצוין כי מדובר ברצח משולש המתרחש בפעם השניה בתוך שבוע בלבד, מאז תחילת השנה הלועזית - 35 נרצחו במסגרת סכסוכי העבריינים.

מהמשטרה נמסר: " פתחה בחקירת אירוע ירי ביישוב סוואעד, כתוצאה מהירי נקבע מותם של שלושה גברים שזהותם טרם ידועה. השוטרים הוזנקו למקום האירוע, החלו בסריקות לאיתור חשודים בירי ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה".

פראמדיק מיחידת האופנועים של מד"א אנואר כעביה וחובש מד"א מוסטפא שחאדה, סיפרו: "הגענו למקום וראינו 3 גברים שוכבים כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות חודרות בגופם. 2 גברים כבני 30 היו עם פציעות קשות מאוד ולאחר בדיקות רפואיות נאלצנו לקבוע את מותם.

"במקביל צוות נוסף החל בביצוע פעולות החייאה בגבר כבן 50, העלנו אותו לניידת טיפול נמרץ של מד"א ופינינו אותו בדחיפות לחדר הטראומה בבית החולים כשמצבו אנוש".

1
כמה נשק יש שם זה עלול להגיע למקומות שגם יהודים ישלמו מחיר דמים
שינדלר

