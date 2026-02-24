הסתתר ונתפס מרדף משטרתי מהאוויר ומהקרקע אחרי רוכב טרקטורון | צפו במהלך מבצע תנועה משטרתי התקבל דיווח אודות רוכב טרקטורון שנוהג בצורה מסכנת חיים, חוצה צמתים באור אדום, נוסע כנגד כיוון התנועה ומסכן את משתמשי הדרך | כך הוא נתפס (משטרה)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 10:37