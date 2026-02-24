כיכר השבת
מרדף משטרתי מהאוויר ומהקרקע אחרי רוכב טרקטורון | צפו

במהלך מבצע תנועה משטרתי התקבל דיווח אודות רוכב טרקטורון שנוהג בצורה מסכנת חיים, חוצה צמתים באור אדום, נוסע כנגד כיוון התנועה ומסכן את משתמשי הדרך | כך הוא נתפס (משטרה)

תיעוד המרדף אחרי רוכב הטרקטורון
תיעוד המרדף אחרי רוכב הטרקטורון| צילום: צילום: דוברות המשטרה
תיעוד המרדף אחרי רוכב הטרקטורון (צילום: דוברות המשטרה)

ביום שישי התקיים מבצע תנועה רחב כנגד רכבים משופרים ודו גלגלי בגזרת העיר חדרה. שוטרי תחנת חדרה יחד עם היחידה האווירית ויחידת האופנועים של עיריית חדרה ביצעו אכיפה ממוקדת כנגד תופעת הרעש ונהיגה מסכנת חיים בעיר חדרה.

במהלך המבצע התקבל דיווח אודות רוכב טרקטורון שנוהג בצורה מסכנת חיים, חוצה צמתים באור אדום, נוסע כנגד כיוון התנועה ומסכן את משתמשי הדרך.

עם קבלת הדיווח שוטרי תחנת חדרה בליווי היחידה האווירית ביצעו מרדף אחר החשוד ולבסוף איתרו אותו שהוא מסתתר באיזור מיוער.

החשוד, נעצר לחקירה בתחנת חדרה ובסיומה נכלא. בהתאם לצרכי בחקירה וממצאיה שוחרר החשוד למעצר בית בתנאים מגבילים אך החקירה נמשכת.

הטרקטורון (צילום: דוברות המשטרה)

