אלמונים רוססו הערב (שלישי) כיתוב בגנאי ראש הממשלה והממשלה בראשותו, בשיא המלחמה ההיסטורית שמנהלת ישראל מול איראן.
בהודעת המשטרה נמסר כי "המשטרה עיכבה לפני זמן קצר 3 תושבי ירושלים, בחשד שריססו כתובות גרפיטי על הכביש בסמוך לכניסה לבית רה"מ".
בעקבות הדיווח שהתקבל במשטרה, שוטרי תחנת מוריה הגיעו במהירות למקום, ובהכוונת תצפיתני מרכז השליטה של מחוז ירושלים, איתרו ועיכבו את 3 החשודים, כשברשותם תרסיס ספריי שלפי החשד שימש אותם בביצוע העבירה.
"החשודים עוכבו לתחנת המשטרה להמשך חקירה ואכיפה."
כפי שניתן לראות בתמונה שצירפה המשטרה, על הרצפה רוססו המילים: "כמה רוע אפשר לבלוע?!
די לממשלת הדמים, קדימה מרי אזרחי! רצח, הסתה, גירוש, גזענות בחסות המדינה!".
החשודים כאמור נתפסו ועוכבו לחקירה בתחנת מוריה.
0 תגובות