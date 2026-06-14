מרדף דרמטי התרחש בסוף השבוע בדרום הארץ ופורסם היום (ראשון) על ידי המשטרה, כאשר אופנוען מיחידת יואב רדף אחר קטין בן 16 שנהג ללא רישיון נהיגה ובמהירות מסוכנת. המרדף הסתיים בהתהפכות הרכב, ובמעצרו של הנהג הצעיר.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, האירוע החל במהלך פעילות אכיפה יזומה של לוחמי יחידת יואב במחוז הדרום. אופנוען היחידה זיהה רכב חשוד, וכאשר הנהג הבחין בכוחות המשטרה, החל להימלט מהמקום בניסיון לחמוק מבדיקה.

האופנוען פתח במרדף אחר הרכב הנמלט, כאשר במהלכו נהג החשוד במהירות מופרזת ובאופן שסיכן את משתמשי הדרך. זמן קצר לאחר מכן איבד הנהג שליטה על הרכב, אשר התהפך בצד הדרך.

הנהג, קטין בן 16 תושב האזור, נעצר על ידי הכוחות במקום והועבר להמשך טיפול וחקירה בתחנת שגב שלום. בבדיקות שבוצעו במקום התברר כי הקטין אינו מחזיק ברישיון נהיגה כלל, וגם רישיון הרכב בו נהג אינו בתוקף.

מעצרו של החשוד מהווה חלק מהמאבק המתמשך של שוטרי המחוז הדרומי ולוחמי יחידת יואב בעבירות תנועה חמורות, נהיגה בלתי חוקית ואי ציות להוראות שוטרים, המסכנות את שלום הציבור ומשתמשי הדרך.

כזכור, לפני מספר שבועות התרחש מרדף דרמטי דומה באשקלון, כאשר נהג צעיר בשנות ה-20 ניסה להימלט מהמשטרה בנסיעה פרועה ובניגוד לכיוון התנועה. גם באותו מקרה נתפסו סמים ברכב, והתברר כי הנהג נוהג בזמן פסילה.

היום (חמישי) צפויה המשטרה לבקש בבית המשפט להאריך את מעצרו של הקטין.