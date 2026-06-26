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נער בן 15 נדקר בירושלים: החשוד נעצר לאחר מרדף דרמטי

נער בן 15 נדקר ברחוב שמואל הנביא בירושלים ופונה במצב בינוני • המשטרה ערכה סריקות נרחבות ופרצה לדירת החשוד | החשוד נעצר ויובא להארכת מעצר (משטרה)

אילוסטרציה (צילום: דוברות הצלה)

אירוע אלימות קשה התרחש הלילה ברחוב שמואל הנביא בירושלים, כאשר נער בן 15 נדקר ופונה לבית החולים הדסה הר הצופים במצב בינוני. פתחה מיד בסריקות נרחבות לאיתור החשוד, שהסתיים במעצרו לאחר שהכוחות נאלצו לפרוץ לדירת מגוריו.

על פי הדיווחים, הנער סבל מפציעה חודרת בבטנו. זאב אייזנבך ולוזי קארו, כונני הצלה יו"ש ללא גבולות ממד"א שהגיעו למקום, מסרו: "הובילו אותנו לנער כבן 15 לאחר שנפצע מאלימות, הוא סבל מפציעה חודרת בבטנו. יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים שהגיעו למקום, הענקנו לנער טיפול רפואי ראשוני הכולל חבישות וקיבועים, והוא פונה במצב בינוני אל יחידת הטראומה בבית החולים הדסה הר הצופים".

על פי החשד, הרקע לאירוע הוא סכסוך שהתפתח במקום. החשוד, נער בן 15 תושב ירושלים, נמלט מהזירה מיד לאחר הדקירה. שוטרי מחוז ירושלים פתחו מיד בחקירה ובסריקות נרחבות במטרה לאתר את החשוד במעשה.

בפעילות מבצעית מהירה ונחושה, הגיעו צוות בילוש נוער של תחנת לב הבירה אל דירת מגוריו של החשוד. לאחר שיושבי הבית סירבו להיענות לקריאות השוטרים ולפתוח את הדלת, נאלצו הכוחות לפרוץ פנימה. בתוך הדירה אותר החשוד והוא נעצר על ידי השוטרים.

החשוד הועבר לחקירה בתחנת לב הבירה, ובכוונת המשטרה להביאו בהמשך היום לדיון בבקשה להארכת מעצרו בבית המשפט.

משטרהבני ברקרצחאיחוד הצלהחילוץדקירה

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