התפרץ לבית קפה בראש השנה וגנב כסף ונעצר זמן קצר אחרי | תיעוד

יחידת התביעות של מחוז תל אביב הגישה היום (רביעי) כתב אישום נגד תושב רמת גן בן 39, בחשד לפריצה לבית קפה במרכז תל אביב במהלך חג ראש השנה. החשוד נעצר זמן קצר לאחר האירוע, כאשר הוא עדיין שהה באזור. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרו עד תום ההליכים.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, האירוע התרחש ב-13 בספטמבר, במהלך חג ראש השנה, כאשר בשעת לילה התקבל דיווח על התפרצות לבית קפה במרכז מסחרי במרכז תל אביב. על פי החשד, החשוד בעט בדלת העץ של העסק וגרם לשבירת מסגרתה, חדר פנימה וגנב מהמקום כ-700 שקלים במזומן ורכוש נוסף.

עם קבלת הדיווח, החלו שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון באיסוף ראיות ובפעולות מאומצות לאיתור זהותו של החשוד. חוקרי מז"פ ירקון הגיעו למקום ואספו ממצאים מהזירה.

במסגרת הפעולות, ובסיוע סיירי יחידת סל"ע של עיריית תל אביב-יפו, אותר החשוד זמן קצר לאחר האירוע ונעצר. תושב רמת גן בן 39 הועבר לחקירה בתחנת המשטרה, שם נחקר על מעשיו.

עם סיום החקירה, הגישה יחידת התביעות של מחוז תל אביב כתב אישום נגד החשוד, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים. כתב האישום כולל עבירות של פריצה לבנין וביצוע גניבה.

יצוין כי במקרים דומים של פריצות לעסקים בשעות הלילה, המשטרה פועלת באופן מיידי לאיתור החשודים ולהבאתם לדין. במקרה זה, שיתוף הפעולה בין שוטרי התחנה לבין סיירי העירייה הוביל למעצר מהיר של החשוד.