תיעוד דרמטי: השוטר צורח על החשוד כמחבל - "תוריד את החולצה!"

"אני רוצה להרוג את היהודים". אלו המילים שאותם צרח תושב חיפה בן 44, תוך שמחזיר על גופו סכין וכשפניו מכוסות במסיכה רפואית. היום (ראשון) הודיעה המשטרה כי הגישה נגדו כתב אישום.

זה קרה לפני מעט יותר משבועיים. בתאריך 16/10/25, יום הזיכרון לחללי טבח שביעי באוקטובר, התקבל דיווח במוקד 100 של משטרת ישראל על אודות אדם חשוד שצועק "אני רוצה להרוג את היהודים" באחד מרחובות העיר נוף הגליל.

שוטרי המחוז הצפוני הגיעו למקום במהירות, עם קבלת הדיווח - וביצעו את מעצרו של הנאשם בנשקים שלופים, תוך שהם מרחיקים את הנוכחים באזור.

לאחר מעצרו, בחיפוש שבוצה בכליו של החשוד, אותרה סכין.

בתיעוד דרמטי מרגעי המעצר, שצולם ממצלמת הגוף של השוטר, נשמע השוטר פוקד על החשוד בצעקות: "תוריד את הראש, תוריד את הכובע, שים את התיק על הרצפה לאט לאט". בהמשך מורה לו להסיר את הסוודר שלבש: "תוריד את החולצה, תזרוק על הרצפה, שכב על הרצפה, ידיים קדימה תעיף את הכובע הזה קדימה". החשוד ביצע את הדברים באיטיות ונשכב ארצה.

מעצרו של הנאשם הוארך מעת לעת בבית משפט, ובסיום שלב החקירה הגישה פרקליטות מחוז צפון באמצעות עו"ד קים בוטקובסקי כתב אישום עם בקשה למעצר הנאשם עד תום ההליכים בבית משפט השלום בנוף הגליל, בעבירות של איומים בביצוע מעשה טרור והחזקת סכין שלא כדין.

"משטרת ישראל תפעל ביד קשה כנגד כל פעילות שעלולה לסכן את ביטחון המדינה ואזרחיה ונמשיך לפעול לסיכול פעילות טרור ומיצוי הדין עם המעורבים בה", נמסר מהמשטרה.