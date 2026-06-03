בשעות אחר הצהריים אמש (שלישי) סיכלו שוטרי תחנת מודיעין עילית כניסתם של 7 פלסטינים ללא היתרי שהייה לשטחי המדינה בשני מקרים שונים.

במקרה הראשון התקבל דיווח במוקד המשטרה אודות אירוע של תקיפה וגניבת רכב בתחנת דלק הסמוכה לכביש 443. שוטרי תחנת מודיעין עילית שהוזעקו למקום פגשו במתלונן, אשר סיפר כי הותקף על ידי מספר חשודים תוך שאלו יידו לעברו אבנים, תקפו אותו באלימות, גנבו את רכבו ונמלטו מהמקום.

עם קבלת הדיווח, ביצעו חוקרי המשטרה פעולות מהירות לאיתור החשודים והרכב הגנוב. בתוך כך, בתוך זמן קצר הצליחו השוטרים להתחקות אחר זהותו של החשוד המרכזי וזה נעצר במעבר מכבים.

במהלך בדיקת הרכב, הופתעו השוטרים לגלות כי מעבר לחשדות אודות תקיפה וגניבת רכב, החשוד אף הסיע ברכב שני שוהים בלתי חוקיים, אשר אותרו כשהם מסתתרים בתא המטען.