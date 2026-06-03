כיכר השבת

בפעילות שוטרי העיר החרדית נתפסו שבעה מסתננים, שני מסיעים ורכב גנוב | צפו

בפעילות שוטרי מחוז ש"י נעצר חשוד שתקף נהג, גנב את רכבו והסיע שני שוהים בלתי חוקיים בתא המטען | במקביל, נתפסו חמישה פלסטינים בעת שניסו להיכנס לשטחי המדינה בניגוד לחוק יחד עם מסיעם | צפו בפעילות (משטרה)

הסתרת השב"חים בתא המטען והמושב האחורי (צילום: דוברות המשטרה)

בשעות אחר הצהריים אמש (שלישי) סיכלו שוטרי תחנת מודיעין עילית כניסתם של 7 פלסטינים ללא היתרי שהייה לשטחי המדינה בשני מקרים שונים.

במקרה הראשון התקבל דיווח במוקד אודות אירוע של תקיפה וגניבת רכב בתחנת דלק הסמוכה לכביש 443. שוטרי תחנת מודיעין עילית שהוזעקו למקום פגשו במתלונן, אשר סיפר כי הותקף על ידי מספר חשודים תוך שאלו יידו לעברו אבנים, תקפו אותו באלימות, גנבו את רכבו ונמלטו מהמקום.

עם קבלת הדיווח, ביצעו חוקרי המשטרה פעולות מהירות לאיתור החשודים והרכב הגנוב. בתוך כך, בתוך זמן קצר הצליחו השוטרים להתחקות אחר זהותו של החשוד המרכזי וזה נעצר במעבר מכבים.

במהלך בדיקת הרכב, הופתעו השוטרים לגלות כי מעבר לחשדות אודות תקיפה וגניבת רכב, החשוד אף הסיע ברכב שני שוהים בלתי חוקיים, אשר אותרו כשהם מסתתרים בתא המטען.

הסתרת השב"חים בתא המטען והמושב האחורי
הסתרת השב"חים בתא המטען והמושב האחורי| צילום: צילום: דוברות המשטרה

החשוד, תושב מזרח ירושלים בשנות ה-20 לחייו, נעצר ויחד עמו שני השוהים הבלתי חוקיים ואלו הועברו לחקירה בתחנת המשטרה.

במקרה השני, בעקבות מידע שהועבר על ידי שוטרי תחנת מודיעין עילית, נעצרו חמישה שוהים בלתי חוקיים במעבר מכבים, כאשר הם מסתתרים מתחת למושב הרכב האחורי ובתא המטען.

המסיע, תושב נס ציונה בשנות ה-30 לחייו, יחד עם חמישה השוהים הבלתי חוקיים, הועברו לחקירה בתחנת המשטרה.

הסתרת השב"חים בתא המטען והמושב האחורי (צילום: דוברות המשטרה)
הסתרת השב"חים בתא המטען והמושב האחורי (צילום: דוברות המשטרה)
הסתרת השב"חים בתא המטען והמושב האחורי (צילום: דוברות המשטרה)
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