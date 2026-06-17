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פעילות רחבת היקף

74 שוהים בלתי חוקיים נתפסו בלילה אחד | צפו בתיעוד

לוחמי מג"ב ושוטרי מחוז ירושלים עצרו הלילה 74 שוהים בלתי חוקיים ו-2 חשודים בהלנתם בפעילות רחבת היקף בשכונת בית צפאפא בירושלים | צפו בתיעוד (משטרה)

תפיסת שוהים בלתי חוקיים בשכונת בית צפאפא בירושלים
תפיסת שוהים בלתי חוקיים בשכונת בית צפאפא בירושלים| צילום: צילום: דוברות המשטרה

לוחמי מג"ב ירושלים, לוחמי מג"ב עוטף ירושלים ושוטרי מחוז ירושלים פעלו הלילה (רביעי) בשכונת בית צפאפא בירושלים במספר מוקדים במקביל, לאיתור שוהים בלתי חוקיים בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל על הימצאותם והלנתם בשכונה.

בפעילות אחת הלילה, פעלו בלשי תחנת מוריה יחד עם לוחמי מג"ב ירושלים במספר יעדים באזור. במהלך הסריקות שביצעו הכוחות באתר בנייה ובמוקדים נוספים, אותרו 22 חשודים.

בבדיקה שבוצעה בשטח עלה כי כלל החשודים הינם תושבי שטחים אשר נכנסו ושהו בישראל ללא אישורים כחוק. כלל החשודים נעצרו והועברו להמשך חקירה בתחנת מוריה במחוז ירושלים.

בפעילות נוספת, פעלו לוחמי מג"ב עוטף ירושלים יחד עם לוחמי יס"מ ירושלים, בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל באח"מ מג"ב עוטף ירושלים ובכפוף לצו חיפוש, במתחם שעל פי החשד שימש להלנת שוהים בלתי חוקיים במקום.

עם הגעת הכוחות בוצעה סגירה על המתחם, ובסריקות בתוך מבנה בבנייה אותרו 52 שוהים בלתי חוקיים, רובם תושבי יטא, אשר שהו בישראל ללא אישורים כחוק.

במהלך אותה פעילות, במבנה סמוך עצרו הכוחות 2 חשודים, אב ובנו תושבי בית צפאפא, שעל פי החשד סיפקו לשוהים הבלתי חוקיים מקום לינה. כלל החשודים נעצרו והועברו להמשך חקירה באח"מ מג"ב עוטף ירושלים.

תפיסת שוהים בלתי חוקיים בשכונת בית צפאפא בירושלים (צילום: דוברות המשטרה)
תפיסת שוהים בלתי חוקיים בשכונת בית צפאפא בירושלים (צילום: דוברות המשטרה)
תפיסת שוהים בלתי חוקיים בשכונת בית צפאפא בירושלים (צילום: דוברות המשטרה)
תפיסת שוהים בלתי חוקיים בשכונת בית צפאפא בירושלים (צילום: דוברות המשטרה)
משטרהשב"חיםשוהים בלתי חוקייםבית צפאפא

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