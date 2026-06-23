במהלך פעילות יזומה של שוטרי תחנת נתיבות, שהתקיימה במהלך סוף השבוע בעיר, הבחינו השוטרים ברכב הנוסע באופן חריג על גבי הג'אנטים, כאשר במהלך נסיעתו נראו גיצים יוצאים ממנו, סמוך לכיכר המשטרה בעיר.

השוטרים סימנו לנהג הרכב לעצור, אולם הוא לא נשמע להוראותיהם והחל בנסיעה מהירה מהמקום. השוטרים פתחו במרדף אחר הרכב, שבסיומו נעצרו נהג הרכב ושני נוסעיו.

בבדיקה התברר כי ברכב שהו שלושה קטינים, בגילאי 14- 15, ובהם נהג קטין בן 14 שאינו מורשה לנהיגה. כלל המעורבים עוכבו והועברו להמשך חקירה בתחנת נתיבות.

מפקד תחנת נתיבות, סנ"צ עדי בוחבוט: "נהיגת קטינים ללא רישיון נהיגה היא תופעה חמורה ומסוכנת, שעלולה להסתיים באסון כבד. הערנות והתגובה המהירה של שוטרי תחנת נתיבות מנעו המשך סיכון ממשי של משתמשי הדרך. נמשיך לפעול בנחישות נגד כל מי שבוחר לנהוג ללא רישיון, ונפעל למיצוי הדין גם עם כל גורם שיאפשר מסירת כלי רכב למי שאינו מורשה לנהוג, במטרה לשמור על ביטחון הציבור ועל חיי אדם".