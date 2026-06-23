כיכר השבת
"תופעה חמורה ומסוכנת"

השוטרים רדפו אחרי הרכב שנסע על הג'אנטים - והופתעו לגלות מי הנהג | צפו

שוטרי תחנת נתיבות עצרו קטין בן 14 שנהג ברכב ללא רישיון, כשברכב עמו שני קטינים נוספים | הרכב נסע על גבי הג'אנטים והוציא גיצים במהלך הנסיעה | צפו במרדף ובמעצר (משטרה)

המרדף אחר הרכב והמעצר
המרדף אחר הרכב והמעצר| צילום: צילום: דוברות המשטרה

במהלך פעילות יזומה של שוטרי תחנת נתיבות, שהתקיימה במהלך סוף השבוע בעיר, הבחינו השוטרים ברכב הנוסע באופן חריג על גבי הג'אנטים, כאשר במהלך נסיעתו נראו גיצים יוצאים ממנו, סמוך לכיכר בעיר.

השוטרים סימנו לנהג הרכב לעצור, אולם הוא לא נשמע להוראותיהם והחל בנסיעה מהירה מהמקום. השוטרים פתחו במרדף אחר הרכב, שבסיומו נעצרו נהג הרכב ושני נוסעיו.

בבדיקה התברר כי ברכב שהו שלושה קטינים, בגילאי 14- 15, ובהם נהג קטין בן 14 שאינו מורשה לנהיגה. כלל המעורבים עוכבו והועברו להמשך חקירה בתחנת נתיבות.

מפקד תחנת נתיבות, סנ"צ עדי בוחבוט: "נהיגת קטינים ללא רישיון נהיגה היא תופעה חמורה ומסוכנת, שעלולה להסתיים באסון כבד. הערנות והתגובה המהירה של שוטרי תחנת נתיבות מנעו המשך סיכון ממשי של משתמשי הדרך. נמשיך לפעול בנחישות נגד כל מי שבוחר לנהוג ללא רישיון, ונפעל למיצוי הדין גם עם כל גורם שיאפשר מסירת כלי רכב למי שאינו מורשה לנהוג, במטרה לשמור על ביטחון הציבור ועל חיי אדם".

משטרהמעצרנתיבותמרדףנהג קטין

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר