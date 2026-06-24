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מנהרה התגלתה סמוך למעבר א-זעים; שניים נעצרו בסיוע DNA | צפו בתיעוד

מנהרה שנחשפה בסמוך למעבר א-זעים הביאה למעצרם של פלסטיני ותושב מזרח ירושלים על ידי היחידה המרכזית במחוז ש"י בגין החשד לחפירתה וביצוע פעולות טרור | תיעוד (משטרה)

המנהרה שנחשפה ומעצרם של החשודים
המנהרה שנחשפה ומעצרם של החשודים| צילום: צילום: דוברות המשטרה

עם קבלת דיווח מהמנהל האזרחי אודות זיהוי מנהרה באיזור מעבר א-זעים הוזעקו שוטרי מחוז ש"י ולוחמי מג"ב עוטף ירושלים למקום והבחינו במנהרה שנחפרה במקום.

עם הגעתם, זיהו הכוחות את המנהרה אשר נחפרה מכיוון השטחים לכיוון שטחי ישראל בעומק של כ-25 מטרים. בנוסף, תפסו הכוחות כלי חפירה, בקבוקי מים, כפפות, מסיכות פנים וציוד נוסף.

המנהרה שנחשפה (צילום: דוברות המשטרה)
המנהרה שנחשפה (צילום: דוברות המשטרה)
המנהרה שנחשפה (צילום: דוברות המשטרה)

חוקרי הזיהוי הפלילי של מחוז ש"י החלו בפעולות של איסוף ראיות וממצאים. בתוך כך, העלו החוקרים ממצאים פורנזיים, בין היתר DNA אשר הביאו לחשיפתם של שני חשודים, פלסטיני תושב אל-עזרייה ותושב מזרח ירושלים בשנות ה-30 לחיים.

לפנות בוקר, בפעילות של מפלג המיעוטים בימ"ר ש"י יחד עם לוחמי מג"ב איו"ש ושוטרי מחוז ירושלים נעצרו השניים והועברו לחקירה.

במסגרת חקירה זו, נבדק החשד כי מדובר במנהרה שנחפרה בעת האחרונה ואשר הייתה מיועדת לביצוע עבירות ביטחוניות, בין היתר פעולות והכנסת שוהים בלתי חוקיים לשטחי המדינה בניגוד לחוק.

מפקח נסיב ספא, חוקר במפלג המיעוטים של ימ"ר ש"י
מפקח נסיב ספא, חוקר במפלג המיעוטים של ימ"ר ש"י| צילום: צילום: דוברות המשטרה

מפקד ימ"ר ש"י, סנ"צ משה (מוזי) כהן אמר כי "חשיפת המנהרה ו החשודים ממחישים את הנחישות והיכולות המבצעיות והחקירתיות של מחוז ש"י בסיכול איומים ביטחוניים עוד לפני שהם מתממשים. מדובר בתשתית שעל פי החשד נועדה לשמש לפעילות טרור ולהברחת שוהים בלתי חוקיים לשטחי המדינה. נמשיך לפעול באפס סובלנות נגד כל ניסיון לפגוע בביטחון אזרחי ישראל, תוך שימוש בכל הכלים המבצעיים והמודיעיניים העומדים לרשותנו".

משטרהמעצרטרורמנהרהמעבר א-זעיים

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