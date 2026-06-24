11 שב"חים נתפסו בבית שמש - מתחבאים מאחורי קיר גבס | תיעוד

​בפעילות שוטרי תחנת בית שמש במחוז ירושלים, נעצרו לפני יומיים 11 שוהים בלתי חוקיים שאותרו בתוך אתר בנייה ברחוב נהר הירדן בעיר, כשהם מסתתרים מאחורי קיר גבס שהוקם במיוחד לצורך הסתרתם. ​החשודים עוכבו והועברו לחקירה בתחנת המשטרה, ובהמשך הורחקו מחוץ לשטחי המדינה.

בהמשך לאירוע, חתם סגן מפקד מחוז ירושלים, תת-ניצב רונן עובדיה, על צו מנהלי להגבלת שימוש במקום - המורה על סגירת אתר הבנייה למשך 30 ימים, וזאת בשל העסקת שוהים בלתי חוקיים במקום, המהווים סיכון ביטחוני.

​סגן ניצב אלדד פרץ, מפקד תחנת בית שמש: "לא ניתן לעבור לסדר היום מול מציאות שבה מעסיקים ומלינים בוחרים להעמיד את בצע הכסף מעל לביטחון הציבור. הלנת שוהים בלתי חוקיים אינה 'חיסכון בעלויות', אלא הפקרות ביטחונית מסוכנת המהווה סיכון ממשי לכלל אזרחי המדינה. שוטרי תחנת בית שמש ימשיכו לפעול בנחישות, בכל האמצעים העומדים לרשותנו, כדי להגיע לכל מי שמפר את החוק ומסכן את ביטחון הציבור בשביל רווח אישי".