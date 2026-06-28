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שברו את החלון

מעצר דרמטי בכביש 1: גנב הרכב התבצר, הבלשים שלפו אותו | צפו

בלשי מג"ב מתחנת מטה יהודה עצרו בכביש 1 רכב שנגנב מאזור גן יבנה | גנב הרכב, תושב שטחים ללא אישורים, סירב לצאת מהרכב אך נעצר לאחר שבירת החלון | תיעוד המעצר (משטרה)

תיעוד מרגעי המעצר של גנב הרכב
תיעוד מרגעי המעצר של גנב הרכב| צילום: צילום: דוברות המשטרה

במהלך סוף השבוע, פעלו בלשי מג"ב מתחנת מטה יהודה באזור כביש 1, בעקבות דיווח שהתקבל על רכב שנגנב זמן קצר קודם לכן מאזור גן יבנה ועושה את דרכו לכיוון ירושלים.

עם קבלת הדיווח, נערכו הבלשים על הציר בסיוע ניידות משטרה נוספות, וזיהו את הרכב הגנוב סמוך למחלף חמד. הבלשים החלו במעקב סמוי אחר הרכב, תוך היערכות מבצעית לעצירתו.

זמן קצר לאחר מכן, בפקק תנועה שנוצר בעקבות חסימה יזומה של אחת מניידות המשטרה, פרקו הבלשים מרכבם וניגשו אל הרכב לצורך החשוד.

החשוד התבצר בתוך הרכב וסירב לפתוח את הדלתות, ובעקבות כך נאלצו הבלשים לשבור את אחד מחלונות הרכב ולהשלים את מעצרו.

החשוד, תושב שטחים בן 43 מטול כרם, אשר שהה בישראל ללא האישורים הנדרשים כחוק, נעצר לחקירה בתחנת מטה יהודה של מג"ב ירושלים. מעצרו הוארך בבית המשפט והרכב צפוי להיות מושב לבעליו בהקדם.

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