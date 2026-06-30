כיכר השבת
עשרות כלים הוחרמו

השוטרים פשטו על "פארק דרום" בתל אביב וחילקו עשרות דוחות

שוטרי תחנת תל אביב דרום, בשיתוף גורמי עיריית תל אביב-יפו וגופי אכיפה נוספים, ביצעו פעילות אכיפה רחבה בפארק דרום – במהלכה נרשמו עשרות דוחות והוחרמו כלים חשמליים

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פעילות המשטרה בפארק דרום (צילום: דוברות המשטרה)

במסגרת פעילות אכיפה משולבת שנערכה אמש (שני) על ידי שוטרי תחנת תל אביב דרום, בשיתוף סיירי סל"ע ופיקוח עיריית ת"א, בוצעה פעילות אכיפה נרחבת בפארק דרום בעיר תל אביב.

הפעילות התקיימה כחלק מתוכנית שנתית סדורה לשמירה על הסדר הציבורי ומניעת התנהגות מסכנת חיים של משתמשי הדרך בתחומי פארק דרום.

במהלך הפעילות נרשמו:

  • 20 דו"חות תנועה בגין עבירות מסכנות חיים
  • 39 דו"חות מטעם הפיקוח העירוני
  • 19 החרמות של קורקינטים ואופניים חשמליים

מהמשטרה נמסר כי " תמשיך לפעול בנחישות ובשיתוף כלל הגורמים הרלוונטיים למען שמירה על ביטחון הציבור ואכיפת החוק".

פעילות המשטרה בפארק דרום (צילום: דוברות המשטרה)
פעילות המשטרה בפארק דרום (צילום: דוברות המשטרה)
משטרהתל אביבאופניים חשמלייםקורקינט חשמליפארק דרום

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מעולה !!!!!!!!!!
שיע

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