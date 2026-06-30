השוטרים פשטו על "פארק דרום" בתל אביב וחילקו עשרות דוחות

במסגרת פעילות אכיפה משולבת שנערכה אמש (שני) על ידי שוטרי תחנת תל אביב דרום, בשיתוף סיירי סל"ע ופיקוח עיריית ת"א, בוצעה פעילות אכיפה נרחבת בפארק דרום בעיר תל אביב.

הפעילות התקיימה כחלק מתוכנית שנתית סדורה לשמירה על הסדר הציבורי ומניעת התנהגות מסכנת חיים של משתמשי הדרך בתחומי פארק דרום.

במהלך הפעילות נרשמו:

20 דו"חות תנועה בגין עבירות מסכנות חיים

39 דו"חות מטעם הפיקוח העירוני

19 החרמות של קורקינטים ואופניים חשמליים

מהמשטרה נמסר כי "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות ובשיתוף כלל הגורמים הרלוונטיים למען שמירה על ביטחון הציבור ואכיפת החוק".