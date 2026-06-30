כיכר השבת
הנהג נתפס חמוש

"רכב ביצוע" יצא מחניון בית החולים בדרך ל"חיסול" פלילי - ונתפס על חם

המשטרה סיכלה "חיסול" כשעצרה רכב עם לוחיות זיהוי משוכפלות שיצא מחניון בית החולים ובו החשוד נוהג שברשותו נשק חמוש במחסנית (משטרה)

2תגובות
הנהג החשוד שנעצר (צילום: דוברות המשטרה)

במסגרת מבצע "רשת ברזל" עליו הכריז המפכ"ל נגד עבירות ויעדים מחוללי , ביצעו שוטרי נהריה ממרחב אשר פעילות מבצעית מוגברת.

במהלך הפעילות תיקלו בלשי המשטרה של תחנת נהריה רכב שיצא מחניון בית החולים ונהג בפראות.

הבלשים חשפו כי מדובר ב"רכב ביצוע" כפי שמכונה בעולם הפלילי ובו נהג חשוד שברשותו נתפס נשק ומחסנית חמושים ואשר היה בדרכו כך עפ"י החשד לבצע פיגוע פלילי, אך כאמור סוכל רגע לפני באמצעות בלשי משטרת נהריה .

הרכב והאמל"ח נתפסו והוחרמו. החשוד, תושב עכו בן 22, נעצר לחקירה בסיומה נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו.

הנשק שנתפס (צילום: דוברות המשטרה)
משטרהמעצרחיסולנהריהפיגוע פלילי

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2
בסיומה "נעתר" בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו פה מתחיל הבעיה, צריך להתחיל לשכנע את בית המשפט שיואיל בטובו להסכים. מערכת משפט חולנית עם עונשים מגוחים
יעקב
1
עונש מוות !!
שיע

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