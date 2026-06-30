במסגרת מבצע "רשת ברזל" עליו הכריז המפכ"ל נגד עבירות ויעדים מחוללי פשיעה, ביצעו שוטרי נהריה ממרחב אשר פעילות מבצעית מוגברת.

במהלך הפעילות תיקלו בלשי המשטרה של תחנת נהריה רכב שיצא מחניון בית החולים ונהג בפראות.

הבלשים חשפו כי מדובר ב"רכב ביצוע" כפי שמכונה בעולם הפלילי ובו נהג חשוד שברשותו נתפס נשק ומחסנית חמושים ואשר היה בדרכו כך עפ"י החשד לבצע פיגוע פלילי, אך כאמור סוכל רגע לפני באמצעות בלשי משטרת נהריה .

הרכב והאמל"ח נתפסו והוחרמו. החשוד, תושב עכו בן 22, נעצר לחקירה בסיומה נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו.